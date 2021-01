Vérplazmát adott az új betegek gyógyításáért a koronavíruson átesett sárvári Wieder Sándor

Adj vérplazmát, és pipáld ki már januárban a 2021-es jótetted – olvasható a Plazma Pont Győr honlapján. A sárvári Wieder Sándor – ilyen szempontból – tavaly december utolsó napjaiban pipálta ki az előző évit. Belső késztetése, hogy másokon segítsen.

Rendszeresen nyújtja a karját, decemberben a 89. véradására készült a 45 éves férfi. Azt mondja, az önkéntességnek ez a fajtája a katonaságtól végigkísérte az életét. Sorállományú kiskatonaként még leginkább a kétnapos eltávozás ígérete motiválta, majd egyre tudatosabban és gyakrabban, évente háromszor-négyszer jelentkezett: a vérét műtétekhez, kezelésekhez, vérkészítmények előállításánál használták.

A négygyermekes apa azóta a családjában, közvetlen környezetében is megtapasztalta, milyen hasznos a segítségnyújtásnak ez a formája. A plazmaadásnál hasonló volt a motivációja: miután átesett a Covid–19-fertőzésen, hallotta, hogy a kórházi ellátást igénylő betegek kezelésére a leghatékonyabb gyógymód a vérplazma-terápia, és hogy a szérum kizárólag gyógyult betegek véréből állítható elő. Nem késlekedett a jelentkezéssel.

– Októberben egy héten belül az egész család, mind a hatan megfertőződtünk. Engem nagyon ledöntött a betegség, de szerencsére mind kigyógyultunk. December elején telefonáltam a Szombathelyi Területi Vérellátóba – addigra bőven letelt a három hét, miután a járványügyi hatóság gyógyulttá nyilvánított. Érdeklődtem a plazmaadás lehetőségéről, és arra is kíváncsi voltam, hogy a vírus ellen termelt antitest kimutatható-e, és ha igen, milyen mértékben a szervezetemben. Behívtak, részt vettem a véradásoknál is jellemző adminisztratív procedúrán, be kellett mutatnom a negatív PCR-tesztemet és a hatósági igazolást.

Háromegységnyi vért vettek tőlem, amit a Dél-pesti Centrumkórházba küldtek, azt vizsgálták, hogy elegendő antitest található-e a mintákban. (A koronavírus-fertőzés esetén eltérő, hogy mennyi ellenanyagot termel a szervezet, a hatékony plazmaterápiához az kell, hogy ennek szintje meghaladjon egy bizonyos értéket.) Néhány nap múlva a győri plazmapont jelentkezett, december 28-ára kaptam tőlük időpontot: családi programot szerveztünk arra a napra Győrbe. Nagyon figyeltem a felkészülésre: a vérplazmavétel előtt fehérjedúsan táplálkoztam, egy csepp alkoholt sem fogyasztottam, vizet viszont annál többet – mesélte Wieder Sándor.

Az ultramodern belvárosi helyszínen teljes körű orvosi vizsgálaton vett részt, részletes tájékoztatást kapott: a vérplazmavétel hasonló a véradáshoz, de a vérnek csak a sejtes elemek nélküli, fehérjéket és antitesteket is tartalmazó részét használják fel. A plazmagyűjtő állomáson 30-40 percig tartott maga a beavatkozás, amelynek végén megköszönték a közreműködését.

Azóta külön értesítette a Dél-pesti Centrumkórház, hogy továbbra is várják önkéntesként, mert koronavírusból kigyógyultként a benne található antitestek mennyisége alapján fel tudják használni a vérplazmáját szérum készítésére. – Hamarosan minden megyeszékhelyen, Szombathelyen is lesz plazmagyűjtő állomás. Amíg egészséges vagyok és tudok másokon segíteni, akár ott, akár Győrben, véradóként vagy plazmadonorként, egyértelmű, hogy megteszem, és erre biztatok másokat is.