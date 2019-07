Versenyben a vasi csodák

Egész júliusban várjuk a javaslataikat Vas megye 7 csodája című kezdeményezésünkre, amelyet a hét elején indítottunk el.

Bizonyára sokunk számára ismerősen cseng a gízai piramisok, az epheszoszi Artemisz-­templom, Szemiramisz füg­gőkertje és a rhodoszi kolosszus neve – az építményeket az ókori világ hét csodája között tartják számon.

Minden kornak és helynek megvannak a maga csodái, amelyek értékkel bírnak számunkra. Július elsejével mi is belevágtunk egy mini­kutatásba: kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére, hogy itt, Vas megyében a természeti szépségek, képződmények közül melyeket választanák be a hét csodánk közé.

Érkeznek a jelölések szerkesztőségünkbe, eddig a többi között a Jeli Arborétumot, a Ság hegyet és a Kőszegi hegységet nevezték meg olvasóink a legszebb természeti látnivalók között. Biztatjuk továbbra is Önöket, töltsék ki a vaol.hu/a-megye-7-csodaja/ oldalon található nevezési lapot július 27-éig – itt fotókat is tölthet fel a szívéhez közel álló vasi helyekről, látványosságokról. Aki a hagyományos voksolás híve, a Vas Népében található jelölőszelvényen, postai úton is elküldheti nevezettjeit szerkesztőségünk címére. Játékunk következő szakaszában a 20 legtöbb jelölést kapó csodából olvasóink szavazhatják majd meg Vas megye 7 legszebb természeti csodáját. A szavazók között értékes ajándékokat sorsolunk ki.