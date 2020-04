Vétlen motoros drogfutár, megnyílt egy új határátkelő és a legjobbak között van egy szombathelyi fotós

Összegyűjtöttük Önnek a hét legérdekesebb eseményeit, nehogy lemaradjon róluk.

A csákánydoroszlói polgármester nem tud koronavírus-fertőzöttről a faluban

Dr. Müller Celília az operatív törzs délelőtti sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy sajnos újabb idősotthonokban jelent meg a betegség. 19 olyan intézményről tudnak, ahol különböző mértékben van jelen a vírus, köztük Csákánydoroszlón. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségét: megerősítik-e, hogy az értelmi fogyatékosok csákánydoroszlói otthonában is van regisztrált koronavírus-fertőzött?

Nehéz helyzetbe kerültek: Szombathely legrégibb cukrászdája és egy helyi grafikai cég is leállt

A járvány miatt Szombathely legrégibb, közel 100 éves cukrászdája is bezárt. A tulajdonos bízik a májusi nyitásban, de most még üres a műhely. Szombathely egyik leggyorsabban fejlődő grafikai cége is leállt. A bolthelyiségen ott a felirat: ”Kiadó”. A munkatársakat végleg elbocsátották. Itt a járvány az újratervezést hozta. A cég nem szűnik meg, de átalakul.

Megnyitottak egy újabb átkelőt a magyar–osztrák határon az Ausztriában dolgozó magyaroknak

Ausztriában múlt héten megkezdődtek a könnyítések a koronavírus okozta járványhelyzet kapcsán: kinyithattak a kisebb üzletek, a barkácsáruházak és a szabadtéri piacok – a korlátozásokat folyamatosan oldják fel a tervek szerint. A héten például az élsportolók is megkezdhetik az edzéseket. Újabb határátkelőt is megnyitottak Ausztria és Magyarország között.

Harmadszorra került be a legjobbak közé a szombathelyi lány fotója Nánási Pál tehetségkutatójában

Lutor Katalin több mint 5 éve vette először kezébe a fényképezőgépet, most pedig Nánási Pál BigShot- Tied a kamera fotós tehetségkutatójában harmadik alkalommal kerültek be a fotói a legjobb 10 közé. Katalint a tehetségkutatóról és a fotózásról kérdeztük. Többek között azt is elárulta, hogyan inspirálódik.

Drogot árulhatott a Kőszegen elgázolt motoros

Április 16-án, csütörtökön dél­előtt motoros baleset történt Kőszegen, a Rohonci és a Rákóczi Ferenc utcák sarkánál. Információink szerint a balesetben vétlen motorosnak megsérült a lába, azonnal kórházba kellett szállítani. A rendőrök – mivel értesíteni szerették volna a hozzátartozókat – megnézték az övtáskáját, amiben több százezer forintot és több előre csomagolt kábítószert találtak.

Hatalmas rábai harcsát fogtak Nicknél

Közel 35 kg-os rábai harcsa akadt egy fiatal pecás horgára vasárnap hajnalban a Rába Nick-Műgát feletti duzzasztott szakaszán.

