Videóüzenet a Hooliganstől: Ne hagyd ki a Győrvári Csülök és Sör fesztivált! (videó)

A Vas megyei Győrváron nem kis buli készülődik: három nap alatt több, mint 20 koncerten tombolhatod ki magad!

Szerinted is augusztus a nyár vasárnapja? Akkor használd ki a megmaradt időt és utazz el a Győrvári Csülök és Sör fesztiválra augusztus 8-án!

A programsorozat alatt nemcsak ínycsiklandó ételeket és italokat kóstolhatsz meg, de több népszerű fellépőt is láthatsz élőben. Vár rád többek között Majka, Korda György és Balázs Klári, Zoltán Erika, a Kozmix, Kasza Tibi és természetesen a Hooligans együttes, akik most videóban is üzennek neked!

További információkat ITT találsz!