Vigyázzunk az advent fényére minden nap!

A falu adventi koszorúján szombaton meggyújtották a negyedik gyertyát.

A falu karácsonyfáját, a betlehemet és kandallót már a Télapó közeledtére felállították a katolikus templom előtti téren. A falu karácsonyfája kifejezi az összetartozást, a közösséget is, akárcsak az a csupa szív karácsonyi ünnepség is, amikor advent utolsó hétvégéjén összejön a falu és együtt meggyújtják a falu gyertyáit.

Kranczné dr. Kovács Bernadett polgármester ünnepi köszöntője után a falu adventi koszorúján kigyúltak a fények: a béke gyertyáját Zakó Jenő plébános, a hit gyertyáját Kalincsák Balázs evangélikus lelkész, a szeretet gyertyáját dr. Kiss Patrik jegyző, és a remény gyertyáját dr. Baranyai László aljegyző gyújtotta meg.

A Mézeskalács Óvoda gyermekei idén is kedves műsorral készültek. Ezt követően a gyermekek csillagszórót és szaloncukrot, a falu lakossága pedig a helyi Lányok, Asszonyok által készített ajándékot kapott ajándékba. A bögrékbe a forralt bort, a forró teát az önkormányzat biztosította, a helyi lakosok sok finom süteményt hoztak.

– Vigyázzunk az adventi gyertyák fényére az év minden napján, hogy megőrizhessük a szeretet, a segítségnyújtás, az összetartozás fontosságának az üzenetét – mondta a polgármester köszöntőjében. – Karácsony közeledtével gondoljunk mindazokra, akik legközelebb állnak hozzánk: családunkra, szeretteinkre, s azokra is, akik ma már nem lehetnek itt velünk. Hiszen az ünnepelni tudás hagyományát is ránk bízták elődeink, akiknek oly’ sok mindent köszönhet közösségünk, és akikről sohasem feledkezhetünk el, ünnepeinken legfőképp nem. Decemberben, az ünnep közeledtével kikristályosodik minden, ami fontos, és elhomályosul, ami lényegtelen. Rájövünk, hogy nem az új tárgyak adják a nagy örömet, hanem a megismételhetetlen élmények. A többi között az ilyenek, mint a ma délután is – zárta szavait.