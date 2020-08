Vigyázzunk Szombathelyre! – Szemléletváltás nélkül nem várható látványos eredmény

Vigyázzunk együtt Szombathelyre! címmel köztisztasági programot indított az önkormányzat. Horváth Gábor önkormányzati képviselő (Fidedsz–KDNP) szerint a szemléletformálásra is hangsúlyt kell fordítani.

A herényi temetőben visszatérő probléma: a szemétgyűjtő konténerekbe a temetői hulladék mellett sokszor más, akár kommunális szemetet is bedobnak. Ottjártunkkor azonnal találtunk erre bizonyítékot: háztartásokban keletkező szemétcsomag hevert a zöldhulladék mellett.

– Azért fontos a szemléletformálás és a szemléletváltás, hogy ilyen ne történhessen meg. Sajnos vannak, akik bejárnak autóval a temetőbe, majd itt szabadulnak meg a háztartási hulladékuktól – mondta el a körzet önkormányzati képviselője. Horváth Gábor pár méterrel odébb mutatja a következő helyet, a temető melletti területen jellemzően zöldhulladékot raktak le, de ott is látni műanyagpalackokat.

– Ez itt akkora mennyiség, hogy azt egy szemétszedési akcióban nem tudjuk már elvinni – hangsúlyozza. – A temető bejáratától pár méterre is halomban fekszenek a faágak – mutatja még Horváth Gábor, hozzátéve, ez a kupac a múlt héten még nem volt itt.

A képviselővel a Béke térre is elmegyünk: a padon műanyagtáskában lóg a szemét, a földön szanaszét italos üveg, chipses zacskó és megannyi cigarettacsikk.

– Ezt is be kellett volna emelni a programba. Nemcsak itt, hanem a belvárosban is sok helyen látni eldobott csikkeket. Fontos tudni, hogy egy csikk ezer liter vizet szennyez meg – hívja fel a figyelmet.

Megtudtuk azt is, szeptember harmadik szombatján lesz Kámon, Herény és Minerva városrészekben közösségi szemétszedés. A tervek szerint gyűjtik majd a hulladékot a Béke téren, a Búzavirág utcai és a Nefelejcs utcai játszótereken is.