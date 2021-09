Viharkárok és pinceszivattyúzás is adnak munkát a kőszegfalvi önkéntes tűzoltóknak – fotók

1897-ben alakult, majd 1991-ben újjáalakult az ÖTE Kőszegfalván. Parancsnokuk, Tengeri Zoltán a szertárban beszélt mindennapjaikról, ott csodáltuk meg felújított szállítójárművüket.

A 17 tagú Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 75 éves Tengeri Zoltán az újjáalakulás óta parancsnoka. A szertárban mutatja régi tablójukat az 1990-es évek elejéről: a legfiatalabb volt az eddig megválasztott parancsnokok közül. Nem hiába: 1960 óta önkéntes tűzoltó. „Szent Flórián, védőszentünk óvj meg bennünket a tűzvésztől” – olvasható a felirat a tablón, amelyen negyven ifjú portréja látható, köztük az övé is.

Jobbra az 1970-ben gyártott, krumbach-i tűzoltóktól 1994-ben ajándékba kapott tűzoltóautó pihen, amit nemrég cseréltek le: tavaly év végén egy jó állapotban lévő, fiatalabb Volkswagen Transporter szállítójárműre tettek szert az ausztriai Stegersbachból. Az új szerzemény kisebb javításra, fényezésre szorult, tágas a raktere, és főleg működőképes, mutatja be a parancsnok. Az épületben egy 1901-ben készült „matuzsálem” kocsifecskendőnek is van helye, a kőszegi szüreti felvonulások jellegzetes járműve volt, most már „odavannak a kerekei”.

A szertárban időzve szóba kerül az is, hogy mennyire „szorgalmas nép a kőszegfalvai”: 2005-től társadalmi munkában épült a kétállásos tűzoltószertár, többségében a tűzoltók és a helybéliek segítségével: összefogtak a szakemberek a nagy munkára. Azóta áram is van az épületben, kerítést húztak a terület köré. Hátravan még a víz bevezetése és a padlástér beépítése, de először a padlásra vezető lépcsőket készítik el.

A parancsnok ezután az évenkénti rendszeres tevékenységeiket sorolja: január-februárban lakossági tűzvédelmi ellenőrzést végeznek, felhívják a kőszegfalviak figyelmét az esetleges tűzvédelmi hiányosságokra. Minden évben ellenőrzik a tűzcsapokat. Aktívak a falunapot előkészítő munkákban és részt vesznek a rendezvényeken. A hősi emlékműnél koszorúznak, sorfalat állnak.

Májusban a Szent Flórián-búcsúi körmenetben mindig ott láthatjuk az önkéntes tűzoltókat: a körmenetet ők vezetik a templomtól a temetőig és vissza. Májusfát is állítanak. Minden évben elmennek Horvátzsidányba a Peruska Mária-zarándoklatra, és a tűzoltóbál szervezéséért is hagyományosan ők feleltek. Régebben a rőtfalvai (Rattersdorf) tűzoltókkal ápoltak jó kapcsolatot, ez is kiderül. És amikor csak tehetik, jelen vannak a szombathelyi főtéri tűzoltó-találkozókon, részt vesznek a kőszegi egyesület szervezésében életre hívott közös gyakorlatokon.

Elsődleges feladatuk persze a tűzoltás és a műszaki mentés. Korábban többször kellett vízátfolyások és a belvíz fenyegetése miatt homokzsákokat elhelyezniük. Pinceszivattyúzást is több alkalommal végeztek. A viharkárok esetén leszakadt faágak is adtak munkát. A tűzesetek közül a parancsnok számára az évekkel korábban történt kőszegpatyi erdőtűz emlékezetes: legalább 40-50 tűzoltó dolgozott a helyszínen, veszélyes helyzetek is adódtak. Kőszegfalván tavaly és az idén tűzeset szerencsére nem fordult elő, teszi hozzá. A Hubertus-forrásnál dolgoztak nemrégiben – az építés a tűzoltók segítségével is zajlott, akik közül kilenc-tízen mindig mozgósíthatók.

A 2. kategóriába tartozó ÖTE tagjai évente átlagosan négyszer-ötször vonulnak. A környéken, ha szükség van rá, kilenc településen számíthatnak a segítségükre riasztás esetén.

Minden évben pályáztak, és 5-600 ezer forintot rendszerint nyertek is, mondja a parancsnok: így jutottak hozzá a szükséges védő- és szakfelszereléshez, csizmákhoz, sisakokhoz, bevetési kabátokhoz, poroltókhoz és sok máshoz. A kőszegfalviak anyagilag-erkölcsileg is támogatják a tűzoltóságot, valamint kőszegi bajtársaik is kiegészítették felszereléseiket.