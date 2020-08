Vihetjük strandolni a kis kedvencünket, de legyünk óvatosak!

Egyre többen viszik házi kedvencüket strandolni. A kánikulában négylábú társaink számára is fontos, hogy természetes vizekben hűsölhessenek. De rejtenek-e ezek a helyek valamilyen veszélyt a kutyákra? Szakértőnket kérdeztük a témában.

Jó hír, hagy a vízben élő organizmusok nagy többségében semmilyen veszélyt nem jelentenek a kutyákra nézve. Idén azonban többször is vittek be dr. Varjú Gábor állatorvos és kollégái rendelőjébe olyan kutyát, ami egy balatoni fürdőzés után allergiás, viszketős tüneteket produkált. Az érzékenyebb kutyáknál ez könnyen előfordulhat – tudjuk meg az állatorvostól.

A balatoni standok népszerűségén felbuzdulva tavaly óta Vas megyében is élvezhetik kedvenceink a hűsítő vízben pancsolás örömét a Lukácsháza határában található Abért-tavi kutyás strandon. Bár balatoni társaival szemben itt a gazdik nem pancsolhatnak a kedvenceikkel, a kutyák remekül érzik magukat a tározó vízének habjai között.

Varjú doktor szerint a legfontosabb, ha sok kutyust engedünk össze egy helyen – mint például a strandon, de igaz ez bármilyen más olyan helyre, ahol esélyünk van kutyásokkal találkozni –, hogy azok minden oltása rendben legyen. Így kerülhetjük el azt, hogy átadják egymásnak az esetleges fertőzéseket, illetve hogy elkapjanak valamit egy másik, beteg állattól.

Emellett akkor, ha a legkisebb esély is megvan arra, hogy állóvízből, esetleg pocsolyából iszik a kutya, elengedhetetlen, hogy beadassuk számára az évenkénti kötelező kombinált védőoltást – de egyébként sem árt, ha ezzel védjük ki a lehetséges betegségeket. Ha ez megvan számára, jó eséllyel elkerülhető, hogy elkapja a leptospirózist, ami nem más, mint a kutyák és más emlősök baktériumos eredetű megbetegedése, amely elsősorban a vesék és a máj károsodásával jár.

Ahol „összeterelt” kutyák találkoznak, előfordulhat, hogy a kevésbé jól nevelt egyedek rátámadnak a másikra. Éppen ezért csak olyan állatot vigyünk a többi kutya közé, amelyeket erre megfelelően készítettek fel és hozzászoktatták a társasághoz.

– Gyakran hoznak be hozzánk olyan állatot, amelynek a lábát valami megvágta a vízben – ez jórészt akkor fordul elő, ha az állat olyan vízbe megy, ahova gyakran dobálnak szemetet. Itt könnyen léphet üvegszilánkba vagy akár kagylóba is – mondja az állatorvos.

Összességében a kutyák strandoltatása inkább van rájuk pozitív hatással, minthogy bármilyen veszélyt hordozna magában. Jó, ha tudjuk: az emberrel ellentétben a kutyáknak kifejezetten jót tesz, ha felhevült testüket lehűthetik a vízben. Gyakran kapnak hőgutát nyaranta, ugyanis nem tudnak izzadni, csak lihegéssel tudják leadni a hőt.

Főleg a rövid orrú, mostanában divatos kutyafajtáknál jelent ez problémát, hiszen nekik nincs olyan légcsere-kapacitásuk, hogy megfelelően tudják hűteni magukat. Túlhevült állapotban a hideg víz akár életmentő is lehet számukra.

– Szoktuk is ajánlani a buldogfajták gazdáinak, hogy akár egy déli séta után is zuhanyoztassák le őket hideg vízzel, ezzel akár az életüket is megmenthetik – mondta el kérdésünkre dr. Varjú Gábor.