Villám csapott egy izsákfai házba, ami kigyulladt – Rendőrök mentették meg a benne lakó hölgyet

Villám csapott egy faluszéli ház kéményébe, kigyulladt a ház a Bokodi utca végén a fatelepnél. Az utolsó pillanatban hozták ki a benne lakó hölgyet, pont mielőtt leszakadt a tető.

Viharos hétfőre virradó éjszakán vagyunk túl, úgy csapkodott az égi áldás mindenfelé, hogy sokan nem is tudtak aludni – mesélik a helyiek. Valószínűleg egy villám csapott bele a fatelephez közeli lakóház hátsó kéményébe – amely szemmel láthatólag olyan volt, mintha valami megrágta volna, a megfeketedett építményből a téglákat lefaragta volna –, ettől kaphatott lángra a tetőszerkezet. A tüzet a vönöcki és a celldömölki körzeti megbízott észlelte szolgálatellátás közben, éjjel egy óra körül érkezett a riasztás a katasztrófavédelemhez.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a körzeti megbízottak bejutottak a házba, ahonnan egy 69 éves nőt eszméletlen állapotban hoztak ki. Az épület teteje pár másodpercen belül leszakadt. A rend­őrök nem csak a tűzoltókat, de a mentőket is értesítették, a hölgyet kórházba szállították.

Az első tűzoltó, aki a helyszínre ért, Hadászi Zsolt volt, a Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke.

– Amikor odaértem, az idős hölggyel már lehetett kommunikálni, megkérdeztem tőle, hogy van-e gázpalack, vezetékes gáz odabent, és volt-e a házban rajta kívül még valaki. Nemleges válaszokat kaptam – mondta a tűzoltó, aki ezután bement és a villanyfőkapcsolót lekapcsolta. Megérkeztek a kollégák, és ezután csapatban dolgoztak.

A háznál a család egy barátja őrizte a terepet tegnap napközben, hogy illetéktelenek ne menjenek be, a fatelep dolgozói pedig segítettek az idős hölgy fiának a romokat eltakarítani. Mentették a menthetőt, kevés szóval dolgoztak, mindenkit megrázott az eset.

Kocsis Péter, a celldömölki önkormányzati tűzoltóparancsnok a helyszínen elmondta, hogy nem csak őket, de a sárvári és pápai hivatásos tűzoltókat is riasztották, öt vízsugárral oltották a tüzet, amelynek elfeketítése 30-40 perc alatt megtörtént. Teljes légzésvédelemmel, védőruhában dolgoztak, nagy volt a füst.

A vízsugarak fedezékében hatoltak be az épületbe. A beszakadt tető nyomán fél méter magas törmelék keletkezett, ez alatt is keresték, felderítették és megszüntették az izzó, parázsló gócokat, hogy megakadályozzák a visszagyulladást. Még arra is vigyáztak, hogy a vízzel ne okozzanak másodlagos károkat a megmaradt bútorokban.