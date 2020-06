Virágos Szombathely: pipacs és pitypang, bokrosodik a gaz a járdán (Fotógalériával)

Pipacsmező a megyeszékhely forgalmasabb útjai mellett, bokor nagyságú növényzet a vasútállomás és a Fő tér közelében.

A vasi megyeszékhely hivatalos honlapján néhány napja számoltak be róla, hogy folyamatosan zajlanak a virágosítási munkálatok Szombathelyen. Akadnak azonban olyan helyek is a városban, amelyek maguktól borultak „virágba”. Ettől függetlenül azért valljuk be, szokatlan látványt nyújt, és talán indokolatlan a pipacsmező a Szent Imre herceg útján, és a Zanati úton, vagy a bokor nagyságú növényzet az Éhen Gyula téren, valamint a Kossuth Lajos utcában, de a Kiskar utcai pitypangrengeteg is zavaró lehet, ha a járdából nő ki. Szombathelyre jelen esetben igaz az a mondás, hogy az élet utat tör magának, ehhez pedig hagyni kell dolgozni a természetet. Ez utóbbiban úgy tűnik, nem volt hiba. A fotókat kedden délután készítettük a városban.