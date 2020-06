Visszaélnek a bécsi gasztroutalványokkal – Néhányat már be is kellett vonni

Alig érkeztek meg a jogosultakhoz, néhány bécsi gasztroutalványt már be is vontak, mivel a gyanú szerint jogtalanul cseréltek gazdát. Az ügyben rendőrségi eljárás is indult.

A gasztroutalványokkal szerették volna segíteni a járvány utáni újranyitásban a bécsi vendéglátóegységeket, de úgy tűnik ezen a területen is elindultak a visszaélések. Az első feljelentés egy feltört postaláda miatt érkezett Floridsdorfból. A bécsi rendőrségnél további bejelentésekre számítanak, mivel az első bejelentő társasházában több ládát is megrongáltak ismeretlenek. Ha valakinek feltörik a postaládáját, betöréses lopás miatt indul eljárás – tájékoztat az üggyel kapcsolatban az orf.at. Mivel a bécsi lakosoknak kiadott bónok sorszámmal rendelkeznek, ezeket le lehet tiltani. Az eddig bevont utalványok száma 50-es nagyságrendű, és mindről bejelentést tettek a rendőrségnek – közölte a bécsi városháza illetékese. A gasztrobónok nem köthetők személyhez, így azokat el lehet ajándékozni vagy akár el is lehet adni. Számos segélyszervezet az adományozásra ösztönzi a bécsieket, többen pedig már éltek is a lehetőséggel. Ha egy utalvány elveszik, vagy a postaládából lopják ki, helyette igényelhető másik. A megadott címre korábban kiküldött bónt azonban ekkor érvénytelenítik, épp ezért nem ajánlott ismeretlen forrásból vásárolni. A bécsi állandó lakcímekre kiküldött bónok közel 2.000 vendéglátóhelyen válthatók be. Közel 950.000 utalványt postázott az elmúlt napokban a bécsi városháza. Az egyfős háztartások számára 25, a pároknak és családoknak pedig 50 eurós bón érkezett, ezeket szeptember végéig lehet beváltani. A gazdaságélénkítő akció költsége megközelíti a 40 millió eurót.