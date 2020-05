Visszatérnek a gyerekek a csepregi óvodába

Az óvodában jelenleg három csoport teljes a hatból, de mától kezdődően minden héten eggyel növekszik ennek a száma, míg várhatóan újra vissza nem áll a hat csoport.

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézményben jelenleg négy gyermek bölcsődei felügyeletét végzik, de már érkeztek szülői megkeresések, ezért ez a szám ezen a héten már folyamatosan növekedni fog.

Általánosságban elmondható az intézményről, hogy a szülők nem léphetnek be az épületbe, a gyermeket a dajka fogadja megfelelő védőfelszerelésben. A csoportos foglalkozások maximum öt fővel valósulnak meg, amelyeken a gyermekek a helyes kézmosást is gyakorolják. Az önkormányzat által eljuttatott kézfertőtlenítőket kihelyezett adagolókba töltötték az épület több pontján. Az intézményt rendszeresen fertőtlenítik a vonatkozó előírásoknak és szabályoknak megfelelően, így például a felmosást is hipóval végzik.

A város futballpályáját az üzemeltető sportegyesület az ismert óvintézkedésekkel (és zárt kapus mérkőzésekkel) veszi ismét használatba.