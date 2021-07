Visszatért az utazási kedv: Törökország és Horvátország a legnépszerűbb célpontok között

Visszatért a szombathelyiek utazási kedve a pandémia után. Vannak, akik az elmúlt időszakot akarják bepótolni, mások úgy gondolkodnak: addig mennek, amíg lehet. Az egyik szombathelyi utazási irodában érdeklődtünk a tapasztalatokról, jótanácsokkal is gazdagodtunk.

A szombathelyi Vass Péter márciusban Egyiptomba utazott, és néhány hete tért haza Spanyolországból, bejárták annak északi részét és Dél-Franciaország egy szeletét. Azt meséli: gyermekkori álma volt, hogy beutazza a világot. Ha tehette, a pandémia előtt is útra kelt, azóta azonban még szívesebben megy. – Embertömeg nélkül láthattam a piramisokat, és turisták nélkül jártam be Velencét még a járvány második hulláma alatt – teszi hozzá. Ha nem autóba ült, akkor Bécsből repült, ott az FFP2-es maszk viselése kötelező, de egyébként nincsenek negatív tapasztalatai. Volt, amikor nem tudott online regisztrálni, de a reptéren pótolhatta. Megjegyzi, sokan félnek külföldre menni, szerinte azonban ezt semmi nem indokolja. S hogyan pakol egy gyakorlott utazó? A kézipoggyászába mindig kerül váltás alsónemű és egy tiszta póló, az útlevele, oltási igazolványa, a maszkkal pedig szinte már összenőttek. A Tanácsa: mindig legyen nálunk törölköző és ne essünk pánikba.

Vass Péterrel ellentétben sokan kivártak, mostanra tért vissza a vasiak utazási kedve, az általunk megkeresett utazási irodában alig győzik kiadni az árajánlatokat. – Sokan úgy jönnek be hozzánk: most szeretnének menni a határon túlra, mert ősztől úgysem lehet. Mi bízunk benne, hogy nem így lesz, de a szép számú érdeklődőnek örülünk – mondja Bartha Zoltánné, az egyik szombathelyi utazási iroda ügyvezetője. Azt meséli, Török-, Görög- és Spanyolországot választják sokan úti célul, és továbbra is népszerű Horvátország. Az átlag legalább egy hétre foglal szállást, szerinte ennél rövidebb időre nem is érdemes, hiszen az első és az utolsó nap lényegében elmegy az utazással. Budapestről általában hetente, Bécsből azonban naponta indulnak járatok a szigetekre is, így rugalmasan tudják kezelni az időpontokat. Ha valaki a határellenőrzéstől tart, ne ijedjen meg, de a háromféle igazolás valamelyikre mindenképpen szüksége lesz. Ez lehet oltási, antigén- vagy PCR-teszt – mondja. Az osztrák oldalon lényegében megszűnt az ellen­őrzés, Romániába is simán át lehet menni, ahogy a horvát határon sem szokott gond lenni. Hozzáteszi: Török- és Görögországban regisztrálni kell, de ezt leszámítva nincs teendő. Erre pedig mindig felhívják utasaik figyelmét, ha szükséges, segítenek is benne.

Bartha Zoltánné a csomagoláshoz is ad néhány jótanácsot.

– Ha egyénileg megy valaki, akkor némi túlzással bármi lehet a csomagban, Európán belül már élelmiszeripari korlátozások sincsenek, de a kereskedelmi tételt nem lehet elérni – fogalmaz. – Repülős utak esetén mindig figyelmeztetjük az ügyfeleket, nagy érték ne kerüljön a bőröndbe, a törékeny dolgokat pedig érdemes becsomagolni, hiszen fel- és leszállásnál sérülhet a táska. Fontos, hogy szúró- és vágóeszköz, tűzgyújtó szerszám, valamint folyadék nem lehet a kézipoggyászban. Ellenben soha ne feledkezzünk meg az útlevelünkről és a pénztárcánkról.

Kiemelt képünkön: Vass Péter gyermekkori álma volt, hogy bejárja a világot, nemrég tért haza Spanyolországból