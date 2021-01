Víz alatti mágneses vadászat a rádóckölkedi fiatalok hobbija, kitakarítják a tavakat, folyókat

Kit ne izgatna a kincskeresés? Négy rádóckölkedi fiatal izgalmas módját találta meg elhagyott vagy eldobott tárgyak felkutatásának: városi és horgásztavak, kutak és folyók mélyéről hozzák a felszínre mindazt, ami a mágnesükhöz hozzátapad.

Szabadidős tevékenység, sport, társadalmi munka, szórakozás és kaland – többféleképpen definiálják művelői a mágneshorgászatot. Magyarországon is népszerű a víz alatti mágneses vadászat: több ezren indulnak egész évben a partokra, dobnak a vízbe kötélre kötött erős mágnest, hogy fémtárgyakat húzzanak ki vele. Móricz Zoltánnak, Móricz Tamásnak, Varga Dánielnek és Csukovics Biankának évek óta fix hobbija a mágnespeca. A szombathelyi Csónakázótóban találtak már pénzkazettát is – igaz, pénz nem volt benne.

– Menjünk a horgászstégekhez! Bár nem biztos, hogy lesz fogás, mert évekkel ezelőtt már többször végigmentünk a területen, és sok mindent kihalásztunk – mondják a fiúk, és mesélnek az eddigi zsákmányokról: szedtek már ki a Csónakázótóból sárga kukákat, közlekedési tábla oszlopát és betonját – azt vandálok dobhatták be –, teherautó-felnit, amelyet bizony fárasztani kellett és három elázott mobiltelefont is. Apróbb dolgok is akadtak a mágnesükre: ébresztőórás rádió, lőszerhüvely, csavarok, söröskupakok, fémdarabok, szög, érme és horgászfelszerelés. A tóban páncélszekrényt még nem, de széfajtót, pénzkazettát már fogtak, azt vízibicikliről mágnesezve. Sárváron a horgásztónál érintőképernyős mobilt találtak, a Szajki-tavakból egy rozsdától mentes kést húztak ki. Dani vadász-horgász kést fogott, ugyancsak jó állapotban. A Rábából autókulcsot, bicskát, ácskalapácsot kerítettek elő.

– 2018-ban az interneten találtam rá egy mágneshorgászcsoportra, tőlük kaptam kedvet. Pár napon belül mágnest rendeltem, amelyet, miután megjött, bedobtunk a saját, használaton kívüli 15 méter mély kutunkba. Először csavarok, kések, söröskupakok kerültek elő, utána éreztük, hogy valamin nagyon megtapadt a mágnes, de nem tudtuk kiemelni. Elsüllyedt az iszapban, az is fogta, vagy a mágnes nem tudott odatapadni a teljes felületével, mindenesetre egy órán keresztül fárasztottuk. Végül nagy nehezen engedett: egy fegyver volt a zsákmányunk. Mint utóbb kiderült, Steyr-Mannlicher 35 M típusú, magyar fejlesztésű forgó-toló záras puska, amelyet a második világháború végéig gyártottak. Le volt fűrészelve a csöve és a tus is. Rapsicok (orvvadász, orvhalász) használhatták, aztán, hogy eltüntessék, bedobták a kútba, így értesítettük a rendőrséget. Hatalmas lökést adott a kezdeti siker. Újabb mágneseket vásároltunk – eleveníti fel a kezdeteket Móricz Zoltán.

A mágnesek közül többet elhoztak mutatóba. A nagyobbnak 910 kilogramm tartóereje van, a kisebbnek 410 kilogramm. Akik kipróbálnák a mágnesezést, és nem akarnak túl sokat költeni, 290 kilogramm erejűt ajánlanak, a 90 kiló a minimális erő. Van női verzió is: Bianka női szettje – a mágnes a rózsaszín kötéllel – is „tud 200 kilót”. Kaparó, védőkesztyű és vödör mindig van náluk, hogy legyen hova rakni a kihúzott tárgyakat. A szemetet nem hagyják a parton, hulladékgyűjtőben van a helye – mondják. Ha vissza tudnak juttatni egy-egy tárgyat, például a horgászoknak vagy a tulajdonosnak, megteszik, és néha megtartanak maguknak emlékbe egy-egy darabot. A horgászokra egyébként tekintettel vannak: legtöbbször békében él egymás mellett a két tábor, a szabályokat betartják. Ettől függetlenül nem mindenki örül a látványuknak.

Vasmacska is előkerül Zoli zsákjából. A nehezebb tárgyakat könnyebb azzal kihúzni. A majdnem egy tonna tartóerejű mágnes elakadhat ágakban, sziklákban vagy egy régi híd fémtalapzatánál is. Az ilyen esetekre racsnis csörlőt is tartanak az autó hátuljában.

– A környéken és Vas megyében már sok mindent lehalásztunk. Mágneseztünk Győrben, eljutottunk a Tiszára, a Dunára is, Szlovákiában és Szlovéniában is voltunk. Bécs belvárosában a Duna-csatornán egy biciklit és legalább tíz bérelhető nyomkövetős elektromos rollert szedtünk ki a vízből, mindet otthagytuk a rakparton.

A testvérpárnak a 400-as mágnesekkel volt a legtöbb fogása. A kétoldalas mágneseket is említik: ezek két oldalról vonzzák magukhoz a tárgyakat. Hozzátéve, hogy a fizikum és a pénztárca is dönt, kinek milyen mágnes a jó választás.

– A mágneshorgászat hobbi, amivel teszünk a közösségért is. Kitakarítjuk a vizeket, kiszedjük a fémhulladékot, a szemetet – mondják a kincsvadászok. Olvasóinkat arra biztatják, jelentkezzenek, ha kíváncsiak, mi rejtőzik a kútjuk mélyén – ők kiderítik.

MIT TEGYEN, AKI FEGYVERT TALÁL? Tíz-húsz ezer forint anyagi ráfordítással már el lehet kezdeni a mágneses horgászatot, de mindig tudni kell, hogy a kiszemelt rész nem magánterület- e. Ha az, akkor engedélyt kell kérni a tulajdonostól, természetvédelmi területen pedig tilos kincset keresni. Fontos, ha fegyvert vagy robbanótestnek vélt tárgyat talál valaki, azonnal értesítse a rend őrséget vagy ennek hiányában az illetékes önkormányzat jegyzőjét. Ezeket a tárgyakat nem szabad mozgatni, működésbe is léphetnek.

Kiemelt képünkön: Rögzítsünk mágnest egy hosszú kötél végére. Dobjuk be a lehető legmesszebbre, és húzzuk magunk felé – mutatja Móricz Tamás és Zoltán