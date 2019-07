Vizes bemutatóhely, röplabdapálya létesül Kőszegen

A városvezetés, a tó mellett működő vállalkozók, valamint a Kőszegi Sporthorgász Egyesület régi közös szándéka volt, hogy a Csónakázótó új fényben ragyogjon. Most vizes bemutatóhely, strandröplabdapálya is épül az alpannonia pályázat részeként.

A most zajló, határon átnyúló harmadik alpannonia projekt tervezésekor célként szerepelt, hogy az Írottkő Natúrpark és közvetlenül Kőszeg térségében, a magyar oldalon vonzó gyalogos kínálat jöjjön létre, hogy ezzel tovább erősíthessék a bakancsos turizmust. Ennek érdekében új célpontokat vontak be a résztvevők a térségből (Lukácsháza, Csepreg, Bozsok, Hegyalja is ilyen), másrészt azon dolgoztak, hogy Kőszegen a koronaőrző bunker és a Csónakázótó egy kínálatban jelenhessen meg – gyalogos turistaúton el lehet jutni egyiktől a másikig és vissza –, így a tó is bekerült az alpannonia rendszerébe.

A Csónakázótónál most olyan bemutatóhely épül, amely az alpannonia turistaút és a vizek viszonyáról ad információt. A horgászok kérésére és az arra járók igényét is kiszolgálva illemhely is létesül a parton. A bemutatóhely a víz körforgásáról, a vizek jelentőségéről is tájékoztatja majd az arra járókat – mint egy tanösvény.

Ezenkívül – tovább bővítve a sport- és szórakozási lehetőségeket – strandröplabdapálya is létesül. Megújult a régi stég, és már a vízen vannak azok a csónakok és vízibiciklik, amelyek augusztusban, még a főszezonban biztosan a látogatók rendelkezésére állnak, erről is beszélt Básthy Béla, Kőszeg alpolgármestere. A városvezető hozzátette: keresik az együttműködést a tó körüli vállalkozókkal a működtetés, az üzemeltetés érdekében, hogy mindenki haszonélvezője legyen a Csónakázótó környékén zajló megújulásnak.

A tóhoz vezető út (Sziget utca–Meskó utca) is elkészült, így várhatóan még több embert vonz majd a megszépült környék.