Vizsgálják a forgalmat a József Attila utcában Vasváron

A József Attila utca egyirányúsításának ügyében kell véglegesen döntenie hamarosan a képviselő-testületnek. Az utca közlekedését forgalomtechnikai szakember vizsgálja és véleményezi.

Az általános iskolába vezető lejtős utca néhány napszakban szűknek és balesetveszélyesnek bizonyul. A jobb oldalon parkoló autók gyakran nehezítik a kétirányú forgalmat. Ez különösen a reggeli és a délutáni órákban okoz gondot, amikor a szülők gyermekeiket iskolába viszik vagy hozzák el őket az intézményből gépkocsival.

Tóth Balázs polgármester elmondta: az előzetes tervek szerint a lejtős József Attila utcához csatlakozó Eötvös utcától lefelé lenne egyirányú a József Attila utca. Az Eötvös utcából még lefelé és felfelé is ki lehetne hajtani. Ezt az indokolná, hogy az egyirányúsítás miatt a gépkocsiforgalom ne növekedjen meg a Németh Antal utcában, mert az újabb problémákat generálna. Arról is beszélt: a probléma megoldása érdekében forgalomtechnikai tervet kell készíteni egy szakember segítségével, majd az érvényes közlekedési rendet jelző táblákat is el kell készíttetni és ki kell helyezni a döntés után.

– Év végén nyolcvan aláírással kérelem érkezett hozzánk, amelyet az iskolavezetés, a szülői közösség is támogatott. Azt kérték, legyen egyirányú az utca – mondta a városvezető. A biztonság az első. Ez motiválta a testületet abban a döntésben, hogy végül az egyirányúsítás mellett döntöttek.

Majd nemrégiben 280 aláírással újabb beadvány érkezett az önkormányzathoz. Az ívet névjegyükkel ellátók azt kérték, hogy ne egyirányúsítsák az utcát. A végső döntést a József Attila utca egyirányúsítása ügyében a szakértő véleményezése után hozza meg a testület.