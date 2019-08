Vörösek, fehérek és rozék versenyeztek: elegáns, széptestű lett a befutó

A 20. Savaria Történelmi Karnevál borversenyét szerdán rendezték meg a Tóvendéglőben.

A karneválok történetében ez volt a 18. borverseny, ami a rendezvény előkészítésében azt is jelenti, hogy célegyenesbe fordult a karnevál szervezése. A résztvevők száma mindig jelzi, hogy milyen látogatói létszám várható a karneválon, amint megfigyelték ezt az összefüggést az évek során. Hogy hány borász nevez ide, az szinkronban van a karnevál látogatottságával – tudtuk meg Grünwald Stefániától, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. Amint elmondta, a borverseny egyre nevesebb, nemcsak azok jönnek, akik a karneválon kitelepülnek, hanem mások is, mert a karneváli borbírálat rangot jelent. Pedig Vas megye nem kimondottan bortermelő vidék, de itt is vannak jó borok, amiket elhoznak, hogy megversenyeztessék. Aki megnyeri a Karnevál legjobb bora címet, a Borok utcájában díjmentesen állíthatja fel a sátrát, ahol szeretné.

A kétkörös borbírálaton három zsűri ízlelgette a nedűket. A fehérborok bizottságának elnöke, Nagy Zita elmondta: nehéz dolguk volt, mert sok jó, karneválhoz illő, könnyed, friss, lendületes, aromás, finom bor volt a nem hordózott és a hordós borok között is, bármelyik nyer, méltó lesz arra, hogy poharazgassák az emberek. A vörösborokról szólva Wawrzsák László zsűrielnök úgy fogalmazott: régóta bíráskodik a karneváli borversenyeken, ez volt az eddigi legjobb élménye. A 2017-es évjárat komplexitása mutatkozik meg a borokban: jól ihatók, könnyedek, egyensúlyosak, elegánsak, a túl testes borok háttérbe szorultak. Laki Balázs, aki a rozék borbíráinak élén állt, elmondta, hogy a hazai rozék nagyon frissek, ropogósak tudnak lenni, népszerűek az édesebb, gyümölcsös jegyek. Itt talán nem mindig volt meg az egyensúly: egy gyönyörű illat mellett olykor elmaradt az ízélmény, vagy egy vékony illat mellett harmonikus volt az íz.

A Savaria Karnevál Bora 2019 címet Feind Lajos – Cabernet Franc 2017 bora kapta, amely elegáns, szép testű, fűszeres, könnyen fogyasztható, délutánra és naplementéhez ajánlják. A legjobb vörösbor a Bock Pincészet – Bock Cuvée 2012 lett, egy testes vörösbor, amit a karneváli estékre ajánljanak koncertek mellé. A legjobb fehérbor Feind Lajos 2017-es sárgamuskotálya, ezt az édes bort kedvelő ínyencek fogják szeretni. Nem ciki édes bort fogyasztani, főként egy ilyen citrusos, jó sav-cukor arányú szép és méltó bor esetén, amit egy kellemes, karneválon eltöltött nap zárásaként érdemes elkortyolni. A Vinum Pressum, vagyis a Sajtó bora: Feind Lajos 2017-es Shiraz bora lett.