Zeneiskolás farsang sok vidámsággal, Szombathelyen

A Bartók Béla Zeneiskolában is farsangoltak szombat délután. A vonószenekarban cowboyok és Zulejkák húzták, a zongoránál boszi ült, a zsúfolt nézőtéren is sokan jelmezekben voltak.

Akármilyen komoly munka folyik egy zeneiskolában, évente egyszer ki kell engedni a gőzt. Tanár és növendék egyaránt belement a játékba, akadtak, akik a maskarában alig ismerték fel egymást. A gyerekek a koncert előtt és a szünetben az aulában arcfestéssel, just dance játékkal szórakozhattak, volt büfé, és a támogatók jóvoltából vagy száz tombolatárgyat is kisorsoltak.

Természetesen ezúttal a bemutatott zeneszámok is könnyedebbek voltak a máskor megszokottnál. A hangszeres szólisták, az énekesek és a zenekarok is vidám darabokat választottak erre az alkalomra, de voltak igazi meglepetések is. Láttunk tüzes táncokat is a színpadon, míg egyes kamarazenekarok – például az ütősök – fergeteges sikert hozó show-gyanús produkcióval készültek.