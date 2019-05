Zöld alma és zöld tervek

Zöld törekvései­ket mutatták be az LMP-sek Vasváron, szerintük a zöld jövő az európai parlamenti választások tétje, erről beszéltek a belvárosban felállított standnál.

Zöld alma járt mindenkinek, aki megállt az LMP standjánál a Március 15. téren.

– Szerintünk Európa zöld lesz, vagy nem lesz. A klímaváltozás mindenkinek az életére hatással van, itt Vasváron is – mondta Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. Konkrét, mindennapi példát is mondott: elég csak a zöldségeket nézni, az aszályos idő miatt elszaladtak az árak, és egyre gyakrabban lesznek ilyen évek. – Nemcsak a városokban, mindenhol értik az emberek, hogy a klímaváltozás ránk rúgta az ajtót – fogalmazott. A 2021-ben életbe lépő, EU-s műanyagtilalom kapcsán azt mondta, önkormányzati szinteken is lehetne ilyen tiltó szabályozást hozni, akár Vas megye településein is.