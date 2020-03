Zseniális előadással köszönték meg a fegyelmezettséget a mentőszolgálat irodai dolgozói (Videó)

Érdemes megnézni ezt az egyedi performanszt.

Az eddiginél is nehezebb terhet cipelnek a vállukon az egészségügyi dolgozók, mióta a koronavírus-járvány felütötte a fejét. Vas megyében is rengeteg felajánlás érkezett a mentők megsegítésére. Elindult egy kezdeményezés, amely arról szól, hogy az emberek egy közösen megbeszélt időpontban kiállnak az erkélyeikre, és tapsolni kezdenek. Ezzel a gesztussal igyekeznek megköszönni azoknak a dolgozóknak a munkáját, akiknek a jelenleg kialakult helyzet ellenére is nap mint nap helyt kell állniuk, különösen igaz ez az egészségügyi dolgozókra. Szombathely több városrészében és Celldömölkön is hallatszódott már, melyekről videók is készültek.

Ezt a gesztust természetesen az ország több városában is megtették. A kedvességet pedig az Országos Mentőszolgálat szerette volna valahogy viszonozni, és egyben megköszönni azoknak a fegyelmezettségét, akik ezekben a nehéz időkben otthon maradnak, ezzel is segítve a munkájukat. Az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán tegnap este felkerült egy videó, amiben a mentőszolgálat irodai dolgozói először a macarenát adják elő, majd az egyik legszebb Piramis-dallal mondtak köszönetet. Zseniálisra sikerült a felvétel, érdemes megnézni.