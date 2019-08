Országosan több mint 20 ezren csatlakoztak – Sárváron, Celldömölkön is aktív közösség tesz a klímavédelemért

Összefogás nélkül nem jutunk túl a klímaválságon. Azonnal kell lépni, tenni, ültetni, szemléletet és életformát kell váltani – fogalmazta meg internetes felhívásában Bojár Iván András építészkritikus. Országszerte több mint 20 ezren csatlakoztak mozgalmához. Megyénkben először Sárváron, utána Celldömölkön alakult csoport – önkénteseiket kérdeztük.

Pontosan egy hónapja, július 6-án tett közzé felhívást a közösségi oldalon Bojár Iván András építészkritikus, művészettörténész. Saját maga és az egész ország nevében fogalmazta meg kérését: ültessünk Magyarországon 10 millió fát, az idén ősszel elkezdve, ültetési szezononként haladva minél hamarabb, „minden hazánkfiának egyet”. Annak is hangot adott – lévén nagy volumenű a projekt, és sokféle tudást, képességet, szakértelmet kíván –, hogy szüksége lesz társakra: nagy tapasztalatú szervezőkre, de erdészre, programozóra, grafikusra, ügyvédre és logisztikusra is, valamint bankra, amelyik a program mögé áll. És természetesen pénzre, méghozzá nem kevésre, amiből facsemetéket és földet lehet vásárolni. Mindezt azért, mert fokozódik a klímaválság, és azonnali cselekvésre van szükség. Bojár Iván András azt is nyomatékosította: valódi tettekre van szükség, nem csak petíciókra, „lépni, tenni, ültetni kell”, ha meg akarjuk óvni gyönyörű és törékeny világunkat.

Már fél nappal az után, hogy megjelent a felhívás, több mint százan kínálták fel az együttműködésüket, ki médiamegjelenési lehetőséget, ki földterületet, mások faültetést vagy a szakértelmüket ajánlották. Országszerte közösségek jöttek létre, amelyek egy-egy területi egységet lefednek és megszervezik az adott terület fásítását.

Két hete, a megyében elsőként alakult meg a sárvári csoport, már 800 tagja van, azóta Celldömölkön is formálódott egy közösség, és információnk van a szombathelyi alakulásáról. Sárváron és környékén Mógor Vivien vállalta a tömeges fatelepítés önkéntes koordinátori feladatait. Céljuk az évek során 15 ezer fa – magonc vagy facsemete – elültetése, azért ennyi, mert ez a szám megközelíti Sárvár lakosságának számát.

Vivien azt mondja, mindenkinek a segítsége jól jön. Már van, aki magoncgyűjtésre vállalkozott, olyan is, aki területet ajánlott fel, de várnak még iskolai osztályokat, civil szervezeteket, sportklubokat, cserkészeket. A már csatlakozott egyesületekkel túl vannak az első megbeszélésen.

Jenei Krisztina és Veres Szabina a celli csoportot képviseli. Minél több embert szeretnének elérni, területeket keresnek, tervezik, hogy felveszik a kapcsolatot az önkormányzattal – ők 10 ezer fa ültetésére vállalkoznak, remélik, hogy „munkára tudják fogni” a cellieket. A szervezők vállalják, hogy olyan területet bocsátanak rendelkezésükre, amelyet faültetésre és utána -gondozásra lehet használni (lehet magán-, önkormányzati, erdészeti tulajdonban lévő terület is). Gondoskodnak továbbá facsemeték beszerzéséről, amit lehetőleg felajánlásokból, adományokból finanszíroznak. Eszközök beszerzéséről, a tenni vágyó ültető, akár erdősítő közösség összefogásáról. Vállalják azt is, hogy anyagi támogatást gyűjtenek, és persze az adminisztráció, az adatgyűjtés ellátását is.

És hogy miért kellenek a fák? A leghatékonyabb védekezés a faültetés a klímaváltozás ellen. Zürichi kutatók legfrissebb tanulmánya szerint 900 millió hektárnyi területet lehetne fásítani világszerte, amelynek az eredményeként csökkenne a légköri szén-dioxid mennyisége.

Az ültetési főszezon október, november, az alapos tervezés után a nagy akciók is akkor lesznek, addig zajlanak az előkészületek. A kezdeményezés ünnepnapjaként, azaz a „10 millió fa napjaként” a halottak napját követő szombatot, november 9-ét jelölték meg, mint az új élet kezdetének a szimbólumát. Ezen a napon az egész országban ültetnek majd fákat – reményeik szerint minden esztendőben.