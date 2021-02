Szombathelyi személyi edző mesélte el, hogyan élte meg az elmúlt hónapokat

Bársony Dominik elmondta miként zajlott a terem bezárása, hogyan kommunikálta le ezt a vendégeivel, és mit csinál a megnövekedett szabadidejében.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A novembertől érvényben levő járványügyi szigorítások miatt nem csupán a vendéglátóegységeknek kellett bezárni a vírus visszaszorítása érdekében, hanem többek között az edzőtermeknek is. Csütörtökön a kormány azt is bejelentette, hogy ezek az intézkedések még március elsejéig fennmaradnak. Az egyik népszerű szombathelyi konditerem személyi edzőjét, Bársony Dominikot kérdeztük az elmúlt hónapokról.

– Amikor novemberben újra be kellett zárni az edzőtermet, akkor erről először mi is a médiából értesültünk – kezdte lapunk érdeklődésére Bársony Dominik. – Majd érkezett a telefonhívás a főnöktől, aki ezt megerősítette, és hozzátette: amint többet tud, egyből jelzi felénk. Azt azonban akkor nem gondoltuk, hogy négy hónapig nem dolgozhatunk.

A vendégekkel is közölniük kellett az új helyzetet.

– Minden vendégemet értesítettem, volt, akit telefonon, volt, akit a közösségi médián keresztül, de akikkel jobb viszonyt ápoltam, velük személyesen is találkoztam. Nincsenek sokan, akik tudták volna folytatni az edzőterem nélkül az elkezdett munkát, gondolok itt az otthoni gyakorlatvégzés nehézségeire, vagy az eszközök beszerzésére. Volt egy páros, akivel még dolgoztam együtt online, akik megcsinálták a kiadott feladatokat, de ez inkább a szinten tartásra elég, komoly fejlődést ilyen körülmények között nehéz elérni. Azt javasoltam a vendégeimnek, hogy ne hagyják el a mozgást, próbáljanak meg aktívak maradni, ez az ízületeikre, a vázszerkezetre, és az izmokra is jó hatással van. Meg természetesen az egészségre is. Saját testsúllyal is elvégezhető gyakorlatsorozatokat írtam nekik össze. Akikkel régebb óta dolgozok, ők már jól ismerik a gyakorlatkombinációimat, és a feladatok dinamikáját. Arra is volt példa, hogy a közösségi oldalon megkerestek egy-egy kérdéssel, de ténylegesen csak azzal a két emberrel dolgoztam online.

Bársony Dominik elmondta, hogy a legújabb szabályok szerint, ahogy az összes többi teremben, úgy itt is van lehetőség a versenyengedéllyel rendelkezőknek – limitált létszámban – kizárólag saját edzővel dolgozni. Ebben a témában az a tapasztalatuk, hogy ilyen engedély csak néhány sportoló birtokában van, ők élnek is a lehetőséggel, de azért a jelentős többségnek nincs, nekik meg kell várniuk az újranyitást.

Azt is megkérdeztük a szombathelyi személyedzőtől, hogyan viseli a jelenlegi helyzetet edzések nélkül.

– Érdekes hasonlat lesz, de ez olyan érzés, mint amikor a gyermektől elveszik a kedvenc játékát. Egyrészről örülök annak, hogy ennyi szabadidőm van, mert sok olyan dologgal is tudok foglalkozni, amire egyébként normális körülmények között nem lenne idő. Másrészről ez egy a hétköznapjainkat komoly szinten befolyásoló tényező, akár az anyagiakat, akár az eddig megszokott rutint vesszük alapul. Ami a mentális részét illeti, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy így több időm van az egyetemi tanulmányaimra fókuszálni. Ott pedig mindig van mit tenni, ez lefoglal, de ettől függetlenül nehezen élem meg a munka, és a velejáró mozgalmasabb mindennapok hiányát. Ami a kollégákat illeti, szerintem mindenkit megzavart ez a helyzet, hogy fel lettek borítva a mindennapjaink, de a sport nemcsak kitartásra, hanem egyfajta leleményességre is megtanít, ezért talán könnyebben kezeljük ezeket a szituációkat, mint mások – mesélte lapunk érdeklődésére.

Bársony Dominik elárulta: igyekszik hasznosan eltölteni a kényszerszabadságát.

– Az egyetem mellett igyekszem a szakmámban is mindig fejlődni, tanulni valamit. Könyveket olvasok, videókat nézek, fejlesztem a tudásom, ha már így hozta az élet. Ami a pihenés részét illeti, igyekszem aktívan eltölteni, kirándulok, vannak ezek az önkéntes kutyasétáltatóprogramok, azokon is részt veszek. És természetesen az edzések sem maradhatnak el. Lassan a szakdolgozatomat is el kell kezdenem megírni, ami egy szintén időigényes projekt, szóval unatkozni ezután sem lesz időm. Természetesen hallottam, hogy március elsejéig meghosszabbítják a korlátozásokat, de nem tudunk mit csinálni, mindenkinek el kell fogadnia a kormány döntését – fogalmazott a személyi edző.

Bársony Dominik az oltással kapcsolatban őszintén elmondta, hogy a járvány előtt nem volt oltáspárti, az influenza ellen sem adatott be soha, de szerinte jelen esetben több mindent is át kell értékelni. A szombathelyi személyi edző elárulta azt is, hogy a főnöke preferálja a védőoltást, és tervben van, hogy elővigyázatosságból a megnyitás után is még egy ideig lesz testhőellenőrzés a teremben.