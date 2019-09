Tipegő Klub: hasznos mindenkinek

Csak júniustól augusztusig tartott szünetet, hétfőn újraindult a Tipegő Klub a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI) szervezésében. Minden hónap első hétfőjén 10 órától 11.30-ig várják a szülőket hat hónapostól 3 éves korú gyerekeikkel a Nádasdy utca 4. szám alá.

Évek óta összefogja a környék, és most már a megyeszékhely és járása kisgyermekes szülőit az ingyenes klub. Eleinte a Szent Márton utcai gyermekorvosi rendelő körzetéhez tartozó családokat hívták a foglalkozásokra. Az egészségfejlesztési iroda indulásakor aztán szélesebb körnek hirdették meg a programot, amelyre regisztrációval lehet érkezni.

A közösségben hasonló helyzetben levő anyukák találkoznak, kicserélik a tapasztalataikat, közben ismerkednek egymással a gyerekeik is. Szele-Gregorics Gréta, a Szent Márton utcai gyermekorvosi rendelő védőnője hétfőn azt mondta, nagy az érdeklődés, meghatározott létszám nincs, a helyiség befogadóképessége szerint legfeljebb húsz anyuka és gyermek fér el kényelmesen a teremben.

– A másfél órás foglalkozáson szóba kerülnek a közös problémák, leggyakrabban a táplálkozás, a babák fejlődése. A védőnőkön kívül időnként vendégelőadók is segítik az anyukákat: táplálkozással, mozgásfejlődéssel kapcsolatban, de gyógytornászt, logopédust is kérdezhettek már, és a baleset-megelőzés is előkerült témaként. Minden évben legalább kétszer orvoslátogató is érkezik a klubba, aki a hozzátáplálással, testápolással kapcsolatban ad tippeket – a lényeg a kötetlen együttlét. A helyiségben a nagymozgások nehezebben kivitelezhetők, kisebb-nagyobb labdákkal, mászóalagúttal, formabedobó játékokkal, a finommotorika fejlesztésére szolgáló játékokkal, kirakókkal is készültünk – mondta a védőnő.

Szákovics-Varga Ildikó, az EFI irodavezetője hozzátette: arra is van példa, hogy mentálhigiénés kollégájukhoz, dietetikusukhoz egyéni tanácsadásra bejelentkeznek a Tipegő Klubba járók. A klubba az EFI segítségével új eszközök, játékok kerültek.

A szombathelyi Molnár Viktória lelkes „tag”: 21 hónapos kisfiával, Nimróddal egy éve járnak rendszeresen, minden foglalkozáson itt voltak. Viktória azt mondja, neki és kisfiának is jót tesz a közösség. Az anyukákat már nagyjából ismeri, jó, hogy rendszeresen találkozhatnak. Előfordult, hogy egymásnak segítettek például a tanulópohár-kérdésben, hogy cumisüveg helyett a tipegőknek szánt ivópoharak közül kinek melyik vált be.