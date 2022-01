A közmédia kulturális csatornája az országban egyedülálló módon szolgáltatja a kulturális tartalmakat. Műsorkínálatában változatos műfajokkal találkozhatnak a nézők a dokumentum- és ismeretterjesztő filmektől a fórumteremtő stúdióműsorokig. Az M5 az a hely, ahol a kultúra otthon van. Legyen szó irodalomról, zenéről, film- és színházművészetről, képzőművészetről, történelemről vagy épp a kultúrát érintő közéleti kérdésekről

– idézte a közlemény Bán Jánost, az M5 csatornaigazgatóját.

Az MTVA közlése szerint az Ez itt a kérdés című vitaműsor az eddig megszokott, izgalmas témákkal jelentkezik januártól. Továbbra is a tudomány határtalansága jelenik meg a Multiverzumban, a kulturális élet aktualitásait mutatja be minden nap a Librettó, ahogy a Kommentár Klubban az új évben is hetente vitatják meg a vendégek a legfontosabb közéleti-kultúrpolitikai témákat.

Újdonság azonban, hogy a kulturális területek közül több is önálló műsort kap: a képzőművészet iránt érdeklődők a Kunszt című magazinból tájékozódhatnak, az M5 história pedig a történelem kedvelőinek ismereteit szélesíti hétről hétre. A mélyebb beszélgetéseknek, az izgalmas és példaértékű életpályák bemutatásának a Kontúr című portréműsor ad teret – áll a közleményben.

