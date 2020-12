A célközönség is beleszólhat a Néprajzi Múzeum új kiállítóterének kialakításába

A kifejezetten fiataloknak, gyermekeknek szánt tárlattal kapcsolatban dönthetnek a kiállítás végleges nevéről, illetve szavazhatnak a kabalájáról is.

Önálló gyermek- és ifjúsági kiállítótér nyílik az épülő Néprajzi Múzeumban, ennek létrehozásába a fiatal közönséget is bevonják.

Mint az intézmény MTI-hez eljuttatott hétfői közleményében kiemelik, bár a Liget Budapest projekt keretében az Ötvenhatosok terén épülő Néprajzi Múzeumban alapvetően felnőtteknek szóló kiállításokat kínálnak majd, készül egy kifejezetten fiataloknak, gyermekeknek szánt tárlat is.

A csaknem ezer négyzetméteres kiállítási rész aktív megismerést és személyre szabott felfedezést biztosít majd minden látogatónak, akik megismerkedhetnek a gyűjtemény műtárgyaival és azok történeteivel, sőt akár a múzeumban is éjszakázhatnak.

Az ifjúsági tárlat kialakításába szorosan bevonják a célközönséget, hogy minél többen a sajátjuknak érezhessék azt. A leendő ifjú látogatók olyan kérdésekben is dönthetnek majd, mint hogy mi legyen a kiállítás végleges neve, illetve szavazhatnak a tárlat kabalájáról is.

Hangsúlyozzák, hogy a közönségre a kiállítás elkészítésének későbbi szakaszaiban is partnerként tekintenek, ezért tartalmi kérdésekbe, fontosabb döntésekbe is bevonják majd őket, és lehetőséget adnak arra, hogy a látogatók a már felépült kiállítást is formálhassák a különböző kiállítási tárgyak, a muzeológusok vagy egymás segítségével.

A közönséggel való párbeszéd első szakasza hétfőn vette kezdetét. Az indító kampányban a Néprajzi Múzeum egy tárgy történetét keresi, az alkotásokat december 31-ig lehet feltölteni az ifjúsági kiállítás oldalára (ifiki.neprajz.hu).