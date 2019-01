A főnix mítosza és a tüzet uraló artisták

Főnix – Tűzcirkusz címmel és a Rippel Brothers rendezésében január 19-től indul a Fővárosi Nagycirkusz innovatív műsora – hívja fel a figyelmet a Magyar Idők cikke.

„Újév napján mi is újjászületünk, magunk mögött hagyjuk a régit, és új tervekkel, újult erővel vágunk neki az új esztendőnek. Ilyenkor maga a világ is rálép a megújulás ösvényére, ahogy a nappalok újra egyre hosszabbak lesznek. Ezt az újjászületést szimbolizálja egy ősi mitikus madár, a főnix is, amely, midőn megérzi végzetét, máglyát rak, és a tűzben elégve ismét fiókává válik”