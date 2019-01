A Hudec-hagyatékból nyílik kiállítás Sanghajban

A budapesti Hudec-hagyatékból nyílik kiállítás a sanghaji Történeti Múzeumban február 2-án, a tárlat a budapesti Hudec Kulturális Alapítvány együttműködésével valósul meg – tájékoztatott az alapítvány.

A Stereoscopic Notes, Urban Landscape – László Hudec and Modern Shanghai című kiállítás Hudec László (1893-1958) építész életútját és – a kínai metropolisz mai arculatát is meghatározó – munkásságát mutatja be.

A sanghaji kiállításon a kínai közönség először fogja látni az alapítvány archívumának legértékesebb darabjait, valamint a magyarországi, kanadai és amerikai Hudec-leszármazottak által adományozott, az építészhez kötődő személyes tárgyakat is. A kiállítás május 5-ig lesz látogatható.

Hudec László akkor vált világhírűvé, amikor Ázsia első felhőkarcolóját, a sanghaji Park Hotelt (1934) megtervezte. Hudec a városban azóta is nagy tiszteletnek örvend, 2016-ban megszervezték az Ikonikus Sanghaj – amikor a művészet találkozik Hudeccel című kiállítást is – idézik fel a közleményben.

A mostani kiállítás a modern Sanghaj megszületését és annak alkotóit mutatja be, köztük kiemelve Hudec munkásságát, akinek a 25 milliós városban csaknem 60 épülete ma is áll és funkcionál.

A Sanghajt és Hudecet bemutató kiállítás az időszak egyik szimbolikus épületében, az egykori Shanghai Race Clubban, a Park Hoteltől 500 méterre várja a látogatókat.

A közlemény szerint a múzeumnak gazdag saját gyűjteménye van, de az építészhez kapcsolódó eredeti tárgyakkal eddig nem rendelkezett, ezért felkérték a Hudec Kulturális Alapítványt, hogy válogasson a budapesti hagyaték ritkaságaiból a tárlatra. Így a kiállításon szerepelni fognak a hagyaték legértékesebb darabjai: Hudec két portfólió albuma, melyet az építész maga állított össze legfontosabb projektjeiről, továbbá családi fényképek, levelek, az építész saját fotói, valamint személyes tárgyai gazdagítják a kiállítás anyagát.

A múzeumban egy interaktív óriás érintőképernyő segítségével mutatják be az archívum digitálisan feldolgozott részét. A kiállítás megnyitóján Hudec László magyarországi rokona, Csejdy Virág adja át a múzeumnak adományozott tárgyakat.

A Hudec Kulturális Alapítvány célja, hogy a májusig tartó kiállítást elhozza a magyar közönségnek is – írják a közleményben.