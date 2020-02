Az Olasz Kultúrintézetben lép fel a Nemzeti Énekkar

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. SÓLA GYÖNGYI gyermek háziorvos életének 62. évében elhunyt. Végső nyugalomba helyezése február 26-án, szerdán 13 órakor lesz Somogy megyében az ötvöskónyi temetőben, református szertartás szerint. A gyászoló család

"A küzdelemnek vége, erőm elfogyott, Nézzetek fel az égre, valahol ott vagyok." Fájó szívvel tudatjuk, hogy SINKA IMRE életének 78. évében, 2020. február 19-én örökre megpihent. Hamvainak búcsúztatása, akaratának megfelelően, későbbi időpontban, szűk családi körben történik. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szentgotthárdi rehabilitációs kórház A osztály ápolóinak, orvosainak. Külön köszönet Dr. Ferenczy Valéria főorvosasszonynak és az ápolásában részt vevő összes dolgozónak, szeretetteljes és áldozatos munkájukért. A gyászoló család Vasszentmihály, Rátót

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MÓROCZ TIBORNÉ szül. Horváth Rozália életének 64. évében elhunyt. Hamvainak búcsúztatása 2020. február 25-én 14 órakor lesz a sárvári városi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyám BŐSZE ISTVÁNNÉ (Ica néni) a sárvári kenyérgyár nyugalmazott igazgatója, életének 89. évében 2020. február 9-én néhány hónapos betegség után örökre itt hagyott bennünket. Végakaratának megfelelő búcsúztatása katolikus szertartás szerint 2020. február 29-én 11 órakor a sárvári Szent László Katolikus Templomban történik. Kérjük, hogy kedves halottunktól egy szál virággal és imával búcsúzzunk. Hamvainak szórásával végakarata szerint későbbi időpontban szűk családi körben helyezzük örök nyugalomba.

"Búcsú nélkül távoztál el, nem hallottuk utolsó sóhajodat..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARTON JENŐNÉ szül. Marton Katalin életének 76. évében 2020. február 17-én elhunyt. Temetése 2020. február 24-én, a 15 óra 30 perckor kezdődő gyászmisét követően, 16 órakor lesz a nemeskeresztúri temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló férje, gyermekei és családjaik

"Csillag volt, mely szívből szeretett, Mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint lenyugvó nap. De szívünkben él és örökre ott marad." Emlékezünk Édesanyánkra TÓTH JÓZSEFNÉ szül.: Nagy Piroska halálának 1. évfordulóján. Szerető családja

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó feleség, anya, rokon HORVÁTH JÓZSEFNÉ szül. Farkas Judit 71 éves korában elhunyt. Temetése, végakaratának megfelelően, szűk családi körben történik. A gyászoló család

"Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünk őrzi drága emléketeket." Fájó szívvel emlékezünk szüleim HUSZÁR ISTVÁNNÉ szül Simon Margit halálának 3. évfordulóján HUSZÁR ISTVÁN halálának 25. évfordulóján. Lányotok és családjaik

Fájó szívvel emlékezünk BELSŐ LAJOS halálának 40. évfordulóján. Felesége, gyermekei, unokái, dédunokái

"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk, szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívből szeretünk, s nem feledünk téged." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR GYÖRGY volt szalafői lakos türelemmel viselt, súlyos betegségben, életének 66. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2020. február 27-én, csütörtökön 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Istennek köszönjük, hogy a miénk volt, s az is maradt. Mert ki szeretettel a szívünkben tovább él, nem hal meg, csak távol van." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BÁNDLY LÁSZLÓ halálának 8. évfordulóján. Szerettei: Sárvár, Ikervár

"A temető kapuja szélesre van tárva, naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, s olyan is, ki bánatot szomorú szívében. Két éve már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még most sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van szerető családod. Még fáj, talán örökre így marad, de te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Szívünk soha el nem múló fájdalmával emlékezünk HOLECZ KÁROLY halálának 2. évfordulóján. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BÁRDOSINÉ DORNER MÁRIA 2020. február 11-én, életének 82. évében elhunyt. Hamvasztás után a herényi temetőben szűk családi körben kísérjük utolsó útjára. A gyászoló család

Értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy PASS KÁROLY ZOLTÁN életének 64. évében elhunyt. Temetése február 26-án, szerdán, a 14 órakor kezdődő gyászmise után 15 órakor lesz a daraboshegyi temetőben. Egyúttal köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja

"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSURAI CSABA életének 68. évében elhunyt. Temetése 2020. február 26-án, szerdán, a 13.30-kor kezdődő gyászmisét követően, 14.30-kor lesz a bozsoki temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BÁN-KORSÓS BÉLÁNÉ szül. Lánczos Anna 88 éves korában elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. február 25-én 13 órakor veszünk végső búcsút a celldömölki temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise előtte 12 órakor lesz a celldömölki katolikus templomban. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FENYŐ MIKLÓSNÉ szül. Barabás Ilona 80 éves korában súlyos betegségben elhunyt. Szeretett halottunk hamvaitól 2020. február 24-én, a 15 órakor kezdődő gyászmisét követően, 15 óra 30 perckor veszünk végső búcsút a Celldömölk- alsósági temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk BIRÓ ISTVÁN r.z. halálának 10. évfordulóján. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RÉVAI FERENC életének 66. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 24-én, hétfőn 14.00 órakor lesz a hegyhátszentjakabi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon, Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON ISTVÁNNÉ szül. Megyeri Edit életének 91. évében csendesen megpihent. Hamvai végső nyugalomba helyezése Szombathelyen, a Szalézi Altemplomban, szentmisével együtt lesz 2020. február 26-án 14 órakor. Kérjük, egy-egy szál virággal búcsúzzanak tőle. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését! Gyászoló család