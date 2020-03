Deák Kristóf: büszke vagyok a Foglyok egész stábjára

A rendező nem volt jelen a csütörtök esti díjátadó gálán, jelenleg külföldön tartózkodik és következő filmje forgatókönyvén dolgozik.

Büszke vagyok a Foglyok című film egész stábjára – mondta Deák Kristóf rendező, aki a televíziós nagyjátékfilmmel tíz kategóriában nyert Magyar Filmdíjat a Magyar Filmakadémia tagjainak szavazati alapján.

„Nagyon örülök a film sikerének, különösen azért, mert ez a csapat, fantasztikus stábunk és színészeink számára is bizonyítja, hogy nem hiába dolgoztunk ezen a filmen” – mondta Deák Kristóf, hozzátéve, hogy azért is örül a sikernek, mert talán azt is jelenti, hogy még többen láthatják a filmet a jövőben.

A Foglyok tíz kategóriában nyert: a legjobb tévéfilm, a legjobb férfi főszereplő (Fekete Ernő), a legjobb női főszereplő (Sodró Eliza), a legjobb fényképezés (Gózon Francisco), a legjobb díszlet (Valcz Gábor), a legjobb zene (Balázs Ádám), a legjobb hang (Péterffy Máté), a legjobb jelmez (Sinkovics Judit), a legjobb maszk (Kriskó Ancsa, Vincze Gabriella, Bankó Andrea) és a legjobb rendezés díját is megkapta.

A Foglyokról elmondta, hogy történetére Vörös András forgatókönyvíró talált rá. A film alapja igaz történet, Szüts Miklós festőművész családjával történt meg – és számos más budapesti családdal ugyanabban az időben -, hogy foglyul ejtették az egész családot a saját lakásukban napokra vagy akár hetekre az Államvédelmi Hatóság emberei és senki nem tudta pontosan miért, mit keresnek.

„Nagyon megragadott ebben a történetben az, hogy mennyire hétköznapi, egyszerű módon tud behatolni a hatalom és az elnyomás egy család életébe anélkül, hogy bármi brutálisat csinálna. Egyszerűen azáltal, hogy ott van folyamatosan a nyakukban a hatalom, teljesen megváltozik az emberek viselkedése, kifordulnak magukból, egymást elárulják vagy akár megvédik. Az emberi természet legjobb és legrosszabb oldalai is elő tudnak jönni ilyenkor” – mondta.

Hozzátette: az is megfogta a történetben, hogy egy mikrokozmoszban, egy lakásba bezárva több mint egy tucat különböző karakter, különböző társadalmi osztályokból, helyekről jövő ember reakcióját tudták vizsgálni.

Mint felidézte, a film forgatása 2018 augusztusában kezdődött, négy hét alatt húsz forgatási napjuk volt. Arról beszélt, hogy kimondottan szeretett volna egy tévéfilmet is készíteni, és amikor a történet „szembe jött”, pont egy tévéfilmes ötletet kerestek. A tévéfilm manapság technikájában, kiállításában, sok mindenben nem különbözik a mozifilmtől, leginkább csak büdzséjében és helyszínei számában – mondta.

Hozzátette: azért volt tökéletes ez a történet, mert szinte végig egy helyen játszódik, viszonylag gyorsan forgatható, de mégis meg kellett kreálni egy kort, az 1950-es évek elejét, ami jó feladat és a kis térben sok színészt kellett mozgatni, ami szintén izgalmas kihívás volt rendezőként.

Deák Kristóf elmondta, hogy most egy mozis játékfilmre készül, ami a jelenben játszódik és számára nagyon fontos történet. Továbbá vannak tervei tévésorozatokra és további mozifilmekre is.

Borítókép: Deák Kristóf rendező (k), Bognár Gyöngyvér és Molnár Levente színészek a Foglyok című tévéfilm forgatásán Budapesten, a Hello Baby Bárban 2018. szeptember 12-én.