Elhunyt Kurtág Márta zongoraművész

Kurtág György felesége és ihletőtársa 92 éves volt.

Kurtág Márta 1927. október elsején született Esztergomban. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett zongoraművész diplomát Antal István és Hernádi Lajos tanítványaként, kamarazene mesterei Weiner Leó és Mihály András voltak. Kadosa Páltól magánúton összhangzattant, formatant és zeneszerzést tanult. 1953 és 1963 között zongorát tanított a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1972-től pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének korrepetitor-tanáraként dolgozott – írja a Papageno.

Több mint hat évtizede Kurtág György felesége és műveinek avatott tolmácsolója volt. Rendszeresen koncerteztek közösen, Kurtág kompozíciói mellett gyakran megszólaltatták Bach koráljainak négykezes átiratait is. Olyan neves fesztiválokon és koncerttermekben léptek fel, mint a Palais Garnier (Festival d’Automne á Paris), a Piano aux Jacobins (Párizs), a Théátre du Jeu de Paume (Aix-en-Provence), a Jerusalem Music Center, az Aldeburgh Festival, a Library of Congress (Washington), a Carnegie Hall (New York), a Tonhalle (Zürich), a Mozart-hét (Salzburg) vagy a Bécsi Ünnepi Hetek.

Zongorajátékát az ECM, a Col Legno és a BMC is rögzítette. 2009-ben lemezre vette Beethoven Diabelli variációit, az album a BMC Records gondozásában jelent meg.