Élőben tudósít a Múzeumok éjszakájáról az M5

A csatorna már délutántól kedvcsinálókkal várja a nézőket, akik az interneten értékes könyvcsomagokért is játszhatnak.

Élőben tudósítja szombaton az M5 kulturális csatorna a Múzeumok éjszakája programjait a Szépművészeti Múzeumból és Szombathelyről, emellett a csatorna utazó stábjai az ország több pontjáról is bejelentkeznek majd a késő esti televíziós és az interneten is követhető műsorban.

„A Múzeumok éjszakájára egy későesti kulturshowval készülünk”

– mondta el Merkl László, a csatorna szerkesztője.

Hozzátette: az M5 kulturális csatorna segítségével így azok is részesei lehetnek a programoknak, akik egyetlen helyszínre sem tudnak ellátogatni szombat este.

Szombaton 22 órától éjfélig lesz élő közvetítés a Szépművészeti Múzeumból, de bejelentkeznek majd a főváros számos pontjáról és több vidéki helyszínről is, így az országos rendezvénysorozat központjából, Szombathelyről, valamint Kecskemétről és Egerből.

A nap folyamán már kora délutántól több kedvcsináló, rövid riporttal is várják a nézőket a televízió képernyőjén kívül az interneten keresztül is, az M5 csatorna és a Múzeumok éjszakája Facebook-oldalán. Ott az este több élő bejelentkezéssel is készülnek az úton lévő stábok a különböző helyszínekről, programokról. Természetesen az M5 műsorvezetői is ott lesznek minden kulturális csomóponton.

A szerkesztő elmondta, hogy egy internetes játékkal is várják a közönséget: a rendezvény látogatói a szombathelyi stábnál és a Szépművészeti Múzeumban készíthetnek magukról fotót az M5 hivatalos képkeretében, amelyeket ha feltöltenek saját Instagram- vagy Facebook-oldalukra, akkor az adás végén egy sorsoláson vehetnek részt. A nyertesek között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki. A két állandó helyszín mellett a Budapestet járó stáb tagjai is visznek magukkal egy képkeretet, így a várost járó érdeklődők rajtuk keresztül nevezhetnek a versenybe.

Az utazó stáb bejelentkezik Budapesten többek közt a Ludwig Múzeumból, a Műcsarnokból, a Nemzeti Múzeumból és a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumból, Egerből a Dobó István Vármúzeumból, de Kecskemét és Szombathely több helyszínről is.

Merkl László kifejtette, hogy az egész műsorfolyam célja, hogy egy „crossover élményt” adjon az embereknek és összekapcsolja a különböző művészeti ágakat, például a zenét, az irodalmat vagy a gasztronómiát a képzőművészettel.

„Lesznek olyan helyszínek, ahol olyan ételeket fognak készíteni, amelyeket valamilyen műalkotás ihletett, így szó szerint bele lehet kóstolni egy Renoir- vagy egy Michelangelo-alkotásba”

– fűzte hozzá.