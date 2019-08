Elsőfilmesek jelentkezését várják az Inkubátor Programra

Az 5. alkalommal meghirdetett Inkubátor Program célja a fiatal filmesek innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozásának támogatása – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Filmalap.

A pályázatra továbbra is diplomás, de egészestés mozifilmet még be nem mutatott rendezők jelentkezhetnek és azok is, akik rövidfilmjükkel nemzetközi filmfesztiválokon szerepeltek. Újdonság, hogy mostantól azok az alkotók is jelentkezhetnek, akik országos sugárzású televízióban bemutatott tévéfilm vagy tévésorozat rendezői voltak.