Hiteles történelmi dráma született az 1918-as eseményekről

Száz évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb korszaka következett be. De vajon miért, és mi is történt pontosan? Erről rendezett megrendítő drámát Andrási Attila.

A magyar nemzet történelmének nagyon sok meghatározó dátuma van, de 1918 kiemelt helyet foglal el közöttük. Száz évvel ezelőtt a magyar nemzet elveszítette hazájának kétharmadát – emlékeztet a Vasárnap Reggel című képes hétvégi magazin ajánlója.

A Tizennyolc című előadás a nagy háború utolsó évében játszódik, és lényegében a Magyar Királyság utolsó három napját mutatja be, 1918 októberének legvégét. A cselekmény az olasz fronton kezdődik, majd hirtelen a Németvölgyi temetőben találjuk magunkat, ahol egy kis őszirózsás forradalmár csapat Tisza István meggyilkolását készíti elő.

A gyilkosságra készülők között ott van Szabó Ervin anarchista közíró (róla van elnevezve ma is a budapesti könyvtárhálózat).

Katonai rendeletek és jelentések, női furfangok és csábítások, kémkedések szövevényes hálójában halad előre a cselekmény. A történet íve a Tisza István meggyilkolására való szervezkedéstől Tisza valós megöléséig tart. A helyszínek is gyorsan változnak: a honvédelmi minisztérium a gerince az előadás terének, ahol sok fontos döntés születik, valamint Károlyiék hatalomátvétele is itt játszódik le az előadásban, de bepillanthatunk Wekerle Sándor hálószobájába is, valamint az Astoria szálló erkélyére, ahol a forradalmárok a november 4-i felfordulást készítik elő.

Az előadás több mint egy évtizedes kutatómunka eredménye. A Magyar Királyság feldarabolása, az Osztrák–Magyar Monarchia megszűnte egy egész estés színházi előadást érdemel, olyan nagy horderejű történelmi esemény. Az őszirózsás forradalmárok szellemi hátterének feldolgozása lényegében napjainkban kezdődött el.

Tizennyolc

Írta és rendezte: Andrási Attila, szereplők: Stelly Zsófia, Szorcsik Kriszta, Boros Ádám, Dóczy Péter, Incze Máté, Kákonyi Tibor, Kálló Béla, Krizsik Alfonz, Lénart László, Pelsőczy László, hegedűn kísér: Nédó Olga hegedűművész, dramaturg: Szigeti Réka, díszlet- és jelmeztervező: Húros Annamária

„A Hadtörténeti Levéltárban bukkantunk Lukachich tábornok emlékiratára – írja ajánlójában a társulat. – Kiderül belőle, hogy a lánchídi csata lényegében a katonai sorfalra leadott lövésekkel kezdődött, vagyis provokációval, és ennek a provokációnak a célja nem volt más, mint a forradalom mártírjainak megteremtése. Így máris új megvilágításba kerül az őszirózsás forradalom megítélése. Az Udvari Kamara­színház jelen pillanatban az egyetlen olyan társulat a Kárpát-medencében, amelyik megemlékezik a száz éve történt, a magyar nemzetre pusztító hatású eseményekről. A Tizennyolc című előadással az a célunk, hogy elinduljon egy párbeszéd, elsősorban a konkrét történelmi események kapcsán, ugyanakkor az is legyen világos: a történelem más szempontú megközelítése nem halálos bűn.”

A Tizennyolc című előadást 2019. február 22-én és március 29-én láthatják Budapesten, a Duna Palotában (1051 Zrínyi u. 5.).

Fotók: Vasárnap Reggel