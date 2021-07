Hosszú évek alatt állhatnak talpra az utazó cirkuszok a járvány után

Újra felléphetnek a járvány után a magyarországi utazó cirkuszok, Richter Flórián társulata a Balaton partján, Zamárdiban szórakoztatja a közönségeket. A pandémia miatti tavaly őszi ráfizetést és a kiesett tavaszi időszakot próbálják pótolni, de nincsenek könnyű helyzetben.

Abban bízik, hogy minél többen beoltják magukat, és a vakcináknak köszönhetően nem lesz újabb hullám. Az számukra végzetes lehetne – árulta el a Magyar Nemzetnek Richter Flórián.

„Hatalmas, szinte leírhatatlan élmény volt újra találkozni a közönséggel azok után, hogy a pandémia második és harmadik hulláma miatt hosszú hónapokig nem tudtunk fellépni” – bocsátja előre Richter Flórián, a róla elnevezett utazó cirkusz igazgatója. A világhírű művész megjegyzi, hogy idén már jóval a július elsejei premier előtt, még június 11-én megnyitották Zamárdiban a cirkusz park és resortjukat. Kihasználják, hogy hónapokra letelepültek a Balaton déli partjára, és azt, hogy a cirkusz köré egy ideiglenes kis falu épült. Itt minden nap 10 óra és 17 óra között meg lehet tekinteni az állatállományt, és lehet találkozni a társulat egyes tagjaival is.

„Napközben folyamatosan különböző rendezvényekkel várjuk a vendégeket, minden órában más és más programot adunk a cirkusz porondján.

Beszélünk az érdeklődőknek a felelős állattartásról, elmondjuk. hogyan szállítjuk a produkcióban fellépő lovakat, tevéket, zebrákat vagy éppen az elefántot, és miként képezzük ki őket egy-egy újabb produkcióra. Emellett interaktív bohócjátékkal, elefántfürdetéssel vagy éppen jelmezmúzeummal igyekszünk kedveskedni a látogatóknak. A vendégeket étterem is várja, sőt szállást is tudunk nekik biztosítani” – mutat rá Richter Flórián.

Jubilál a család

A cirkuszigazgató örömmel beszél arról, hogy rendkívül jól sikerült az idei július elsejei premierjük, és azóta is sokan látogatják az előadásokat. A nézettség egyelőre sokkal jobb, mint tavaly nyáron volt. – Igyekszünk mindent beleadni, hiszen a Richter család a kétszáz éves jubileumát ünnepli. Berlinben, a Brandenburgi kapunál feljegyzések vannak arról, hogy az őseink 1821-ben már üzemeltettek ott cirkuszt, ami azonban valamilyen okból leégett. Aztán a család később Magyarországra vándorolt, és legalább hetven-nyolcvan éve itt működünk folyamatosan.

A jubileum nagy hatással van ránk, így amikor a július elsejei premieren beléptem a porondra, elérzékenyültem.

Ez persze azért is van, mert már nagyon hiányzott nekünk a közönség szeretete – meséli a művész. A járvány alatt az jelentett könnyebbséget Richter Flórián családjának, hogy a fia és a lánya a tavasz folyamán felléphetett a Fővárosi Nagycirkusz online előadásaiban, így legalább ketten nem maradtak közönségélmény nélkül.

Az utazó cirkusz igazgatója kérdésre elmondja, a kétszáz éves évforduló miatt úgy döntöttek, hogy idén igyekeznek az utóbbi tíz-húsz év legjobb műsorszámait csokorba szedni. A vendégek megnézhetik a motorosokat a halálgömbben, az ágyúból kilőtt akrobatát, a párizsi Lido és Moulin Rouge sztárját, Pierre Marchand-t, a lovas produkciókat, és PomPomot, a magyar bohócot. Richter Flórián két gyermeke – Angelina és Kevin – is fellép a produkciókban, de csak hétköznap, mert hétvégén a Fővárosi Nagycirkusz közönségét szórakoztatják.

Bíznak a vakcinákban

A Richter Flórián Cirkusznak nem könnyű helytállnia, mert a pandémia anyagilag is nagyon megviselte a társulatot, és több komoly, a háttérben dolgozó, de fontos szakembert is elvesztettek a nehéz időszak alatt. Tavaly például még tizenkét technikussal dolgoztak, most hárommal. „Nagyon nehéz munkaerőt szerezni, mert mindenki elszerződött, és a bizonytalan helyzet miatt nem nagyon akarnak hozzánk jó szakemberek csatlakozni. Mindenki ragaszkodik a biztos mostani helyéhez. Ha valaki mégis érdeklődik álláshely iránt, akkor nem hajlandó teljes mértékben elszegődni hozzánk, már pedig a csapatunkban jószerivel mindenki télen-nyáron, a nap 24 órájában velünk van. Korábban egy évtizedbe telt, amire a régi csapat összeállt, most is sok idő kell ahhoz, hogy teljesen talpra álljunk” – fejti ki a művész. Hozzátette: sok múlik azon, hogy milyen lesz a nyár hátralevő része és az ősz. Még egy olyan év végi ráfizetés nem fér bele a társulatnak, mint tavaly, így ha jön a negyedik hullám, akkor ősszel már nem tartanak fellépéseket. – Abban bízunk, hogy a vakcinák hatékonyak lesznek a vírus ellen, és minél többen beoltatják magukat, és akkor nem lesz szükség még egy zárásra – teszi hozzá.

Hiányzott a taps és az ováció

Mialatt az igazgató az eddigi tapasztalatokról és a jövőbeli reményekről számol be, a vendégek egymás után érkeznek az esti előadásra, és ahogy telik az idő, egyre izgatottabban pillantgatnak be a cirkuszi sátorba. A kezdés közeledtével a stábnak is mind több dolga akad, az igazgató jobb keze, nem mellesleg unokatestvére, Richter Szebasztián rendezőnek is ég a keze alatt a munka.

„Felemelő érzés újra előadásokra készülni és fellépni, hiányzott a közönség reakciója, a taps és az ováció, ami minket éltet. Jó látni, hogy mindenki örül az újbóli találkozásnak, és az emberek végre újra jól érezhetik magukat”

– hangsúlyozza a rendező, akit alig két perc után máris szólít a kötelesség. Az egyik munkatárs arról tájékoztatja, hogy „a középső intelligens lámpa úgy forog, mint a mérgezett egér”. „Extra rajtunk a teher, és most mindenkinek szinte mindhez kell értenie. Rendezőként mehetek a világítást ellenőrizni, de igyekszünk mindent megoldani, mert a közönségnek a legtökéletesebb produkcióval kell előrukkolnunk” – emeli ki nevetve, majd eltűnik a cirkuszi sátorban. A teher nagy, de a fellépéseknek köszönhető öröm még nagyobb. Ez motorként hajtja a társulatot.

Borítókép: Richter Kevin lovas akrobata, az úgynevezett Magyar Lovas Posta mutatványával a Richter Flórián Cirkusz előadásán Debrecenben még 2019. október 9-én