IV. Béla lesz a Székesfehérvári Királyi Napok főszereplője

A második honalapító uralkodása kerül az augusztus 9-20. között megrendezendő, mintegy 400 programelemből álló eseménysorozat középpontjába.

A „második honalapító”, IV. Béla király élete és uralkodása lesz az idei Székesfehérvári Királyi Napok központi témája: a Koronázási Szertartásjátékon IV. Béla koronázása elevenedik meg, de tudományos konferencián és kiállításon is foglalkoznak a tatárjárás utáni újjáépítést levezénylő uralkodóval.

A székesfehérvári önkormányzat szombat esti közleménye idézte Cser-Palkovics András polgármestert, aki szerint az augusztus 9-20. között megrendezendő, mintegy 400 programelemből álló sokrétű eseménysorozat szellemiségében is, tartalmában is jól tükrözi Székesfehérvár történelmi helyét és szerepét, sokszínű kulturális életét.

A fesztivál megnyitóját augusztus 9-én, a Városház téren tartják, ahol egy dramatikus történelmi játékot láthat majd a közönség az Alba Regia Táncegyüttes, a Székesfehérvári Balett Színház és a Megadance Táncstúdió táncosai, az Avar Horda ütősei, a Vörösmarty Színház és a Szabad Színház színészei, valamint az esemény jelképének számító királyi óriásbábok közreműködésével.

A Koronázási Szertartásjátékot hetedszerre is a Nemzeti Emlékhelyen felépített szabadtéri színpadon mutatják be augusztus 17-én, 18-án és 19-én. A látványos előadást ezúttal is Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója rendezi és a színészek mellett táncosok, zenészek, valamint 80 határon túlról érkező diák is közreműködik benne.

Idén 24. alkalommal rendezik meg a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivált, amelyen Brazília, Kanada, Kolumbia, Indonézia, Macedónia, Szlovákia, Tajvan és Törökország csoportjai mutatják be hazájuk táncait, viseleteit, zenéit a Zichy-színpadon és a mindig hangulatos folkesteken a Malom utcai Táncházban. A házigazda Alba Regia Táncegyüttes mellett még két hazai fellépőt, a Debreceni Hajdú Táncegyüttest és a Szinvavölgyi Néptáncműhelyt láthatják majd a rendezvényen augusztus 11-15. között.

A Koronázási Ünnepi Játékok a középkorba repítik a résztvevőket lovagokkal, mutatványosokkal és boszorkányokkal, bábműsorral és koncertekkel, esténként pedig IV. Béla életét és uralkodását megelevenítő mozgó történelmi képregény lesz látható a belváros több épületének falain.

A Népművészeti Fesztiválon Vas megye, a Rábaköz, a Sárköz, a Galga mente és a Balaton-felvidék tájegységeinek hagyományait, szokásait, ismerhetik meg az érdeklődők, a táncokról a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, az Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület (Vitnyéd), a Tördemic Néptáncegyüttes (Badacsonytördemic), a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes és a Bogár István Hagyományőrző Egyesület (Őcsény) fiatal és idősebb tagjai gondoskodnak.

A programsorozatból nem maradnak ki a könnyűzenei koncertek sem: a fellépők között lesz a Budapest Bár, Rúzsa Magdi, illetve a fehérvári kötődésű Blahalouisiana.

Borítókép: Moritz von Schwind festménye IV. Béláról Josef Kriehuber kőnyomata alapján (részlet)