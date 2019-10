Játékosan tanítják környezetvédelemre az óvodásokat

Képzeletbeli játékra hívja a gyerekeket Gévai Csilla képzőművész, meseíró, aki környezetvédelmi mesekönyveket illusztrál, és a Kék Bolygó Alapítvány támogatásával az utóbbi fél évben az ország tizenöt óvodáját egy átfogó környezetvédelmi programmal látogatja meg.

Ezúttal Zalalövőn és Zalaegerszegen mesélt Gévai Csilla a vízvédelem jelentőségéről és a Föld védelméről a legkisebbeknek. Szerinte a környezetvédelem megközelítése lehet annyira játékos, hogy akár fiúról apára is szállhasson – írja a hirado.hu.

Egy olyan programot akartam létrehozni, amely segít abban, hogy őszintén beszéljünk a gyerekekkel, a nehézségekről vagy a rájuk váró helyzetről, mindezt humorosan, játékosan. Sajnos a Földünk egyre melegebb, és azt mindenki tudja, hogyha a jégkockát meleg vízbe teszed, az elkezd olvadni.

Ugyanez történik a jéghegyekkel is, és most az édesvizek beolvadnak a sós vízbe, és a finom édesvizeink is sóssá válnak, ezért kell vigyázni az édesvízkészletünkre – mondta a programalapító az M1 Kék bolygó adásában.

Iskolásokra is kiterjesztik a programot

A környezetvédelem lehet játékos és érdekes. Akár annyira, hogy a tudást

a gyerekek tanítsák a szülőknek, azaz fiúról apára szálljon.

Az Fiúról apára program ezzel a céllal jött létre, és hamarosan a hazai óvodák mellett az iskolák is kihasználhatják a kezdeményezés előnyeit.

„Azt mondtuk, hogy a legfontosabb feltételezés az, hogy mindegy, hogy honnan jönnek a gyerekek,

a környezettudatosságot meg lehet tanulni, és életünk részévé lehet tenni.

Ezért véletlenszerűen kiválasztottunk tizenöt óvodát, fontos volt, hogy legyen városi és falusi” – mondta Krishnan-Somos Anna, a program szakmai felelőse.

A zalalövői és a zalaegerszegi óvodákban Gévai Csilla fél évvel ezelőtt járt először, és már akkor is vitt magával a programhoz kapcsolódó környezetvédelmi munkafüzetekből. A második találkozó alkalmával jól látszott, hogy a gyerekek milyen sok tudást gyűjtöttek a füzetek és a foglalkozások segítségével.

Célirányosan a környezetvédelemről

A víz védelme nagyon fontos, és a gyerekek ezt célirányosan megismerték. Tudnak a környezetvédelemről, a környezettudatosságról, mi is ezt segítjük, hogy megtanulják – mondta Kovács Imréné óvodavezető.

Gévai Csillának és Krishnan-Somos Annának eltökélt szándéka volt, hogy az általuk életre hívott programot ne csak Budapesten ismertessék meg az óvodásokkal.

A természet közelsége nem magától értetődő,

még egy vidéki városban sem.

„Tagóvodánk Zalaegerszeg szívében magas házak és forgalmas utak által övezett területen van, ezért nagyon fontosnak tartottuk, mivel nem tudjuk a gyerekeket nap mint nap elvinni a tájegységre jellemző élővilághoz, hogy az óvoda udvarába, az óvodába hozzuk be a természetnek egy kis részét” – emelte ki a Kék bolygó adásában Szőkéné Szente Julianna óvodavezető.

A víz és a Föld témájú munkafüzetek mellé hamarosan könyvek is készülnek, amelyeknek ugyancsak Gévai Csilla lesz a szerzője.

Borítókép: illusztráció