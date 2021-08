Két hét múlva indul a Fekete Zaj fesztivál

Augusztus 18-21. között újból visszavonulhatunk a Mátra-Sástó kemping lombjainak árnyékába, ahol a természet ölelésében indulhatunk felfedező kalandtúrára az underground zene legmélyebb bugyraiba. Napközben rengeteg közösségi programmal (interaktív előadások, túra a Mátrába, filmfesztivál, gamer sarok), este pedig nemzetközi és hazai ínyenc zenei csemegével várják a látogatókat.

A Fekete Zaj fesztivál szervezőinek nem titkolt szándéka a line-up összeállításakor, hogy a látogatók új kedvenceket fedezzenek fel maguknak. Idén sem lesz ez másként: összesen négy színpadon várják a koncertezni vágyókat. Ráadásul mindegyik zenei helyszínnek megvan a maga varázsa: az Osztálykirándulás színpad onnan kapta a nevét, hogy amikor a fesztivál kényszerszünetét töltötte, a Zaj-rajongók évente együtt elzarándokoltak a Mátrába, sőt, még mini-Zajt is szerveztek maguknak. A lenyűgöző látványvilágú Delta színpadot a fesztivál a közösségi támogatásokból (amire idén is lehetőség van ide kattintva) befolyt összegből vásárolta; a Kacsatónia színpadnál csodálatos panoráma nyílik a Sástóra, na meg persze a kacsákra; a Fanyűvő nagyszínpad pedig 2018 óta megszámlálhatatlan emléket őriz. Utóbbi neve ráadásul egy újabb mérföldkővel is összefonódik majd: augusztus 21-én ugyanis csak a Zaj kedvéért áll össze a Mezolit című projekt: a 30 tagú kollektíva fellépése azért egyedülálló, mert korábban még sosem hallhattuk élőben megszólalni a Thy Catafalque terjedelmes életművét, ami egyébként nemrégiben egy újabb, kritikailag elismert lemezzel (Vadak) bővült.

Az első körben bejelentett 50 fellépő nemrégiben számos új, izgalmas hazai produkcióval egészült ki, de néhány nemzetközi névvel is bővült az egyébként is figyelemre méltó line-up. A Cocaine Piss megmutatja, milyen a nyers, belga punk; visszatér a szerb indusztriális rock közönségkedvenc, a DreDDup; a francia elektronikus zene vizeire evezhetünk a DALHIA duójával és Romániából érkezik az analóg és az elektronikus hangszerelés határán kísérletező Multumult.

A Fekete Zaj fesztiválon továbbra is központi szerephez jut a közösség építése, ezért mindenképp érdemes csekkolni a nappali programokat is, melyek persze sokszor a zene körül forognak, mégis remek kikapcsolódást nyújhatnak, kicsit elszakadva a zajoktól. A Banyek workshopon például kipróbálhatjuk, hogy milyen az, ha saját hangunkkal formáljuk át a moduláris szintetizátor jeleit; a színpad helyett most testközelből mutatja be hangszereit a BNC, sőt, a saját hangunk erejével csatlakozhatunk impro workshopjukhoz; időutazó vándorcirkuszt hoz magával a Freak Fusion társulata; a legjobb kisfilmeket válogatta ki nekünk a Malter Filmfesztivál; a Markazi várromhoz és a Kisnánai várhoz látogathatunk el a Zajtúrán; jógázhatunk; a ‘90-es évek retro videojátékaival nosztalgiázhatunk a Fekete Játszóházban; kocsmakvízezhetünk a Bike Maffiával és akár saját zine-t is készíthetünk a Háttérzajjal. Ezen kívül minden nap lesznek beszélgetések zenekarokkal is a Musicpress jóvoltából, sőt: augusztus 21-én kora délután a Thy Catafalque mögött meghúzódó multiinstrumentalista zseni, Kátai Tamás tart közönségtalálkozót.

Augusztus 18-21. között tehát az ismerkedésé lesz a főszerep: új zenékkel, új arcokkal, a közösséggel és a természettel is közelebbi kapcsolatba kerülhetünk Mátra-Sástón, a Fekete Zaj fesztiválon.

A teljes programért katt ide!

A Fekete Zaj Fesztivál eseménye pedig ezen a linken érhető el.