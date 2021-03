Két lemeze is megjelenik Dresch Mihálynak

Két kvartettjével is lemezmegjelenés előtt áll Dresch Mihály. Az etnodzsessz kiemelkedő képviselője a napokban kapta meg a Fonó Budai Zeneház életműdíját, emellett három további kategóriában díjazták.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

„Nem vagyok igazán elégedett azzal, amit eddig csináltam. Az egykori öntudatlan zenélés utólag másként szól számomra, mint a megszületés pillanatában. És nem vagyok szórakoztató színpadi ember, csak egy olyan figura, aki egyszerűen kiáll és zenél”

– mondta a 65 éves fúvós zenész az MTI-nek.

Dresch Mihály csaknem négy évtizede meghatározó szereplője a hazai zenei életnek; az afroamerikai fekete dzsessz harmóniavilága és improvizációs technikája, valamint az autentikus magyar népdalkincs ötvözésével műfajt teremtett. Saját együttesével 1984, vonós kvartettjével 2014 óta dolgozik, emellett számos egyéb formációban, projektben, lemezfelvételen volt fontos szereplő.

„A dzsessz és a magyar népzene látszólag egymástól távol álló két világ, de számomra ugyanaz az emberi megnyilatkozás, miközben stilárisan sok a különbség. A bartóki utat követve beépülnek a zenémbe a különböző hatások, és szeretném megmutatni, mit gondolok én értéknek. Lehet, hogy ha most kezdeném, nem ebbe az irányba indulnék el, mert nagyon nehéz út”

– jegyezte meg.

A zenész a napokban négy Fonó-díjat kapott. A negyedszázados fennállását nemrég ünnepelt Fonó Budai Zeneház első díjátadóját a visszatekintés jegyében a napokban tartották, Dresch Mihályt az életműdíj mellett a legjobb koncert, a legjobb jazz album, valamint a legjobb hangszeres művész kategóriában is elismerte a közönség és a szakmai zsűri.

„Nagyon megtisztelő ez, egyben érdekes érzés szembesülni számos régi élménnyel. A Mozdulatlan utazás című lemezt, amiért most Fonó-díjat kaptam, 2000-ben készítettem a kvartettel, és azon kevés anyagom közé tartozik, amelyet most is büszkén vállalok. Az elemek talán először ezen az albumon kezdtek összeállni egy szervesebb zenévé”

– idézte fel Dresch Mihály.

Szintén Fonó-díjat kapott az a koncert, amelyet a Dresch Quartet Archie Shepp amerikai szaxofonos legendával közösen adott 2001-ben. Az együttműködésből egy évvel később lemez is lett Hungarian Bebop címmel. „Az öreg most 85 éves, még mindig aktív. Tavaly ősszel találkoztam a Párizsban élő Szandai Matyi bőgőssel, a kvartettem akkori tagjával, aki most Shepp formációjában muzsikál”.

Dresch szaxofonosként végzett 1979-ben a Zeneakadémia dzsessz tanszakán, de fő hangszere mellett furulyán és jó ideje a saját maga által kifejlesztett hangszeren, a fuhunon (ami egy fából készült furulya szaxofonbillentyűkkel) is játszik koncertjein és lemezein. Fuhun címmel 2011-ben lemezt is készített a Dresch Quartettel.

„A fuhunnak különleges hangszíne van, de nem egyszerű rajta játszani, érzékenyebb a hangképzésre, mint a szaxofonon. Tíz évig tartott, amíg a mostani formáját kialakítottam, de nem volt tudatos dolog, hogy egy új hangszert hozzak létre”

– fűzte hozzá.

Az elmúlt évtizedekben számos külföldi sztárral játszott együtt, Archie Shepp mellett köztük volt Chris Potter, Chico Freeman, John Tchicai, Roscoe Mitchell, Lee Konitz, David Murray vagy Dewey Redman. Mint az MTI-nek elmondta, figyelemmel követi a nemzetközi dzsesszéletet, szívesen hallgatja az európai színtér számos fiatal előadóját, köztük a francia szaxofonost, Emile Parisient.

A Liszt-díjas, érdemes és kiváló művész a közeljövőben két új lemezzel jelentkezik a Fonónál, az egyiket a Dresch Vonós Quartet (további tagok: Csoóri Sándor Sündi – brácsa; Zimber Ferenc – cimbalom; Bognár András – bőgő) a másikat a Dresch Quartet (Lukács Miklós – cimbalom; Gyányi Marcell – nagybőgő; Csizi László – dob) rögzítette.

„A vonóskvartett anyagán saját szerzeményeim mellett szerepel két mezőségi zene, több darabban basszusklarinéton játszom. A hagyományos kvartett dzsesszesebb új lemezére friss kompozícióim kerültek. Az elmúlt egy év karanténidőszakában több online koncertünk volt, a két anyagot is bemutattuk a magyar kultúra napján, persze jobb lenne közönség előtt. A vonóskvartettel az áprilisi Budapest Ritmo fesztiválon is fellépünk online az Epreskertből”

– mondta végül Dresch Mihály.

Borítókép: Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas zenész a Fonó Budai Zeneházban 2021. március 4-én