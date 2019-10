Kolozsváron lép fel a Grammy-díjas The King’s Singers

A közönség az elsők között hallhatja az új koncertműsort, amely a középkortól napjainkig utazik át a zenetörténeten, keresve a „harmóniát”.

A két Grammy-díjjal és egy Emmyvel is kitüntetett brit szextett, a The King’s Singers november 25-én ismét fellép Kolozsváron, a Román Operában, ezúttal Finding Harmony című műsorával. A kolozsvári közönség az elsők között hallhatja az új koncertműsort, amely a középkortól napjainkig utazik át a zenetörténeten, keresve a „harmóniát”- írja a Maszol.

Az együttes 1968-ban debütált a londoni Queen Elizabeth Hallban, tagjai a cambridge-i King’s College kórusszakos hallgatói voltak. 1972 óta turnéznak nemzetközi szinten, felléptek már a sydney-i operaházban és a New York-i Carnegie Hallban is. Hírnevükről tanúskodik, hogy számos zeneművet dolgoztak át a számukra, sőt, több kortárs zeneszerzővel működtek közre, például Ligeti Györggyel is.

