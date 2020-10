Magyar cigány énekesnő vette át a világzene legnagyobb kitüntetését

Az életműdíjat korábban csak egy magyar előadó, a Muzsikás együttes kapta meg 2008-ban.

Lakatos Mónika szombaton este a Müpában gálaműsor keretében vette át a világzenei expo életműdíját, a Womex Artist Awardot. Az énekesnő, aki második magyar és első cigány előadóként érdemelte ki a rangos elismerést, koncertet adott az est folyamán.

A Womexnek 2015 után másodszor volt házigazdája a magyar főváros, de programjainak többsége a járványhelyzet és a határzár miatt csak virtuálisan valósult meg. Az elmúlt napokban azonban élő koncertek is voltak a Müpában a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál részeként megvalósuló Budapest Ritmo feat. Womex keretében. Emellett a konferencia-beszélgetések egy részét is a Müpából közvetítette a szervező Hangvető.

„Az életműdíj talán azért fontos igazán, mert a híre a zenénket, az oláh cigány és ezzel együtt a magyar kultúrát olyan emberekhez is eljuttatja, akik erről korábban még csak nem is hallottak és nyitottá válnak iránta. Az elismerés talán más cigány együtteseket is segíthet az előrejutásban” – mondta Lakatos Mónika korábban az MTI-nek.

Az életműdíjat korábban csak egy magyar előadó, a Muzsikás együttes kapta meg 2008-ban. A zenekar a szombati gálán is színpadra lépett és miközben a kalotaszegi hajnalit játszották, csatlakozott hozzájuk Lakatos Mónika. A közös produkciót követően köszöntötte az új életműdíjast Hamar Dániel, a Muzsikás vezetője, majd Lakatos Mónika a Romengo és a Cigány Hangok közreműködésével adott koncertet.

Az 1994 óta évről évre megszervezett Womexen a világzenei színtér rangos elismerését, az életműdíját mások mellett olyan neves előadók kapták már meg, mint a pakisztáni Nusrat Fateh Ali Khan, a dél-afrikai Hugh Masekela, a finn Värttinä, a portugál Mariza, a trinidadi Calypso Rose, a szenegáli Cheikh Lo vagy az amerikai Kronos Quartet.

A Müpa színpadán Weyer Balázs, a Hangvető programigazgatója olvasta fel a Womex Lakatos Mónikának szóló méltatását. Mint kiemelte, az énekesnő csodálatos hangja mellett művészetében hitelesen közvetíti az érzelmeket, sokrétűen jeleníti meg a cigány hagyományokat. „Az életműdíj egyszerre szól a művészi nagyságnak és a személyes emberi kiválóságnak, a példamutatásnak” – tette hozzá Weyer Balázs.

Az énekesnő Budapesten, oláh cigány családban született. A szélesebb közönség 1996-ban figyelt fel rá, amikor első cigány előadóként népdal kategóriában megnyerte a Ki mit tud?-ot. Férjével egy ideig a Romano Dromban játszottak, majd 2004-ben megalakult közös családi formációjuk, a Romengo.

A csapat eddigi mindkét lemeze, a 2010-es Kétháné, valamint a négy évvel későbbi Nagyecsed-Budapest felkerült a rangos nemzetközi világzenei toplistára, a WMCE-re, akárcsak Mónika első szólólemeze, a 2018-ban kiadott Romanimo. Az énekesnő új albuma, a Hangszín, amelyet a Lakatos Mónika és a Cigány Hangok elnevezésű együttessel készített, a közeljövőben jelenik meg.

Az énekesnő a Romengóval bejárta a világot: zenéltek Indiában, Délkelet-Ázsiában, Mexikóban, tavaly ősszel Dél-Amerika három országában.

A Budapest Ritmo feat. Womex-estek keretében négy magyar zenekar adott koncertet az elmúlt napokban a Müpa Fesztivál Színházában, őket válogatták be a fesztivál showcase előadói közé. Október 22-én a Magos és az Ötödik Évszak, 23-án a Babra és a Dalinda lépett fel. Az a cappella magyar népdalokat éneklő Dalinda – Nádasdy Fanni, Tímár Sára és Paár Julianna triója – szombaton este a Müpában átvette a Budapest a fiatal tehetségekért-díjat Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettestől.

A Womex-program keretében a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben adott koncertet csütörtökön Lajkó Félix és zenekara, pénteken pedig a Parno Graszt.

Borítókép: Lakatos Mónika énekesnő életműdíjat vesz át Weyer Balázstól, a Hangvető programigazgatójától a Womex díjátadóján és gálaestjén Budapesten, a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2020. október 24-én.