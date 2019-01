Mészáros Márta filmjeit vetítik New Yorkban és a Berlinalén

Az Ők ketten és az Örökbefogadás című alkotásokat a felújított klasszikusok között vetítik majd.

Tizenhatodik alkalommal rendezik meg a napokban a New York-i Modern Művészetek Múzeumában (MoMA) a restaurált filmek fesztiválját To Save and Project – The 16th MoMA International Festival of Film Preservation címmel. A rangos válogatásba meghívást kapott Mészáros Márta Ők ketten című 1977-es filmje is, amely két nagyon különböző nőalak kapcsolatát és házasságát ábrázolja. Mária egy nagyon szép, harmonikus és határozott nő, akit az akkor már világsztárnak számító Marina Vlady alakított, a másik nagyon szabálytalan, nagyon szenvedélyes nőt, Julit Monori Lili játszotta. A történetben Mária, a munkásszállás igazgatónője védelmébe veszi az alkoholista férje elől gyermekével menekülő Julit. Kettejük kapcsolata és házasságuk különösen hat egymásra.

A film különlegessége, hogy ez az egyetlen alkotás, amelyben Marina Vlady és férje, Vlagyimir Viszockij egy megkapó csókjelenet erejéig együtt is megjelentek a filmvásznon. De ebben a filmben kezdődött el Mészáros Márta és a nyolcéves Czinkóczi Zsuzsa kapcsolata is. A színész később a Naplókban a rendezőnő ifjúkori énjét alakította.

Februárban tűzik műsorra Mészáros Márta Örökbefogadás című filmjét a 69. Berlinale felújított filmklasszikusokat felvonultató szekciójában.

A filmért Mészáros Márta 1975-ben – első női rendezőként és első magyar résztvevőként – vehette át az Arany Medvét, a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját.

A finoman árnyalt női portréban Berek Katalin magányos gyári munkásnőt alakít, aki hiába szeretne nős szerelmétől gyereket. Egy nevelőotthonban élő fiatal lány lesz a „próbagyermeke”, ez a kapcsolat segíti hozzá ahhoz, hogy valóban örökbe fogadjon egy csecsemőt, és életét a másoktól való függés nélkül rendezze be.

Mindkét film teljeskörű, 4K felbontású restaurálása a Filmalap tízéves digitális filmrestaurálási programjának keretében, a Filmarchívum szakmai irányításával készült a Magyar Filmlaborban,

az eredeti kameranegatív és az eredeti mágneshangszalag felhasználásával. Az Ők kettent 2017-ben, Kende János operatőr, az Örökbefogadást pedig 2018-ban, Koltai Lajos operatőr közreműködésével újították fel a szakemberek.

A Filmalap restaurálási programjában Mészáros Márta kilenc filmjének restaurálása szerepel – áll a Magyar Nemzeti Filmalap tájékoztatójában.

