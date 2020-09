Ősszel jön az első Presser-kötet, 2021-ben pedig a folytatás

Idén ősszel jelenik meg a Helikon Kiadó gondozásában a Presser könyve, ám a munkafolyamat közben kiderült, egy kötetbe nem fér bele minden sajátkezű Presser-szöveg: emlékek, jegyzetek, meglátások, tévedések, megtörtént – vagy a szerző szerint megtörtént – valós események, hallomások, látomások, dokumentumok és áldokumentumok, dalszövegek, filmnovellák, fotók, lábjegyzetek, netán még kották is. Ezért a szerző és a kiadó a kötet jövő évi folytatásáról döntött.

„Írtam én jegyzeteket, jó sokat, főleg éjszakánként, úton hazafelé, aztán volt, amit nem lehetett elolvasni, mert rázott a busz, volt, amit kitéptem és eldobtam, volt, amelyikből dalszöveg lett, de hogy könyvet írok belőlük, azt nem gondoltam volna.”

A történetek mellett az LGT- és Presser-archívum eddig ismeretlen bugyrai is feltárultak, így a kötet lehetséges képanyaga (fényképek, dokumentumok, táviratok, dalvázlatok, szerződések, feljegyzések) is megerősítette a kiadót abban, hogy Presser Gábor életrajzát nem lehet egy kötetben kiadni. A várhatóan novemberben érkező első könyv folytatása a tervek szerint egy évvel később, 2021 őszén lát napvilágot. A Presser könyve 1.-ben térben és időben is jól elkülöníthető események köré csoportosítva rajzolja majd meg egy páratlan karrier különleges ívét: a sportról, a konzis időkről, az első dalokról, az Omega és az LGT külföldi turnéiról is olvashatunk, de a kor zenei életének pezsgésébe, a mindennapok küzdelmeibe is belemerülhet az olvasó.

„Spirálos füzetek teltek meg, aztán tabletbe írtam, telefonba, cetlikre, ami kézreállt. A világról, amiben tanítottak, és amiben dolgozni kezdtem, meg arról a másikról, amit “kivételezettként” egy kicsikét hazahoztunk.

A beatzenéről. A megfélemlítéstől a Tisztelt művészúrságig sok minden eszembe jutott, mikor ráálltam, hogy a Helikon felkérésére megírjam ezt a könyvet. Eszembe jutottak igazi és jelképes pofonok, a nyílt és burkolt – komoly, vagy épp szánalmas fenyegetőzések, kis diadalok és fájdalmas elbukások, a néha kíméletlen, néha abszurd környezet, amiben dolgoztunk, dolgozunk.

A jó és rossz kompromisszumokról, barátságokról, haragról, az elvesztésekről, zenéről, zenészekről. S hogy mindig van egy kis esély nevetni, ha más épp nincs kéznél, hát magunkon. S hogy érdekes itt élni”

– mondta Presser.