Ragyogó hangú operasztárunk jubilál pénteken

Sümegi Eszter pályafutása 25 éves évfordulóját ünnepli legkedvesebb szerepeivel február 1-jén az Erkel Színházban.

Sümegi Eszter Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művész a Magyar Állami Operaház lírai-spinto szopránja Verdi és Puccini hősnői után az elmúlt években Richard Strauss- és Wagner-szerepeiben is meghódította a hazai közönséget. Az operaénekes emellett gazdag nemzetközi karriert is tudhat maga mögött: első díjat nyert a philadelphiai Pavarotti-versenyen, énekelt Salzburgban, Párizsban, Barcelonában, a Bécsi Állami Operaházban, valamint Pekingtől Torontóig számos további rangos dalszínházban – olvasható a dalszínház közleményében.

Mint írják: az Opera tavaly őszi New York-i turnéján meghódította az amerikai kritikusokat is Szulamit-alakításával a Sába királynőjében. A Vulture.com által a 2018-as év 10 legjobb New York-i komolyzenei előadás közé sorolt produkcióban

a New York Times vezető kritikusa, Anthony Tomassini kivételes művészként és ezüstösen csillogó szopránként jellemezte,

míg a nemzetközileg is elismert operaszakértő és a New York-i WQXR komolyzenei rádió vezető kritikusa, Fred Plotkin 2018 év végi visszatekintésében Sümegi Eszter fellépését sztárcsináló alakításként méltatta.

A közlemény szerint Sümegi Eszter a február 1-i gálán kedvenc szerepeiből válogat,

felcsendülnek többek közt az Aida, a Don Carlos, a Parasztbecsület, a Macbeth, a Nabucco, A trubadúr, a Tosca és a Sába királynője részletei.

A koncerten közreműködik Gál Erika, Fokanov Anatolij, Kiss András és Rafael Rojas, az Opera Zenekarát és Énekkarát Kovács János és Medveczky Ádám vezényli (karigazgató: Csiki Gábor). Bár a koncert telt házas, a művésznővel hamarosan ismét találkozhat a közönség: február 22-én Ponchielli Giocondájának premierjén a címszerepben debütál Almási-Tóth András rendezésében.

Az Erkel Színház repertoárján idén február 9. és 23. között hat alkalommal látható Donizetti Lammermoori Lucia című operája, aminek címszerepét a nyitóelőadáson és február 13-án Edita Gruberova énekli. A világhírű, édesanyja révén magyar felmenőkkel is rendelkező szlovák koloratúrszoprán, bár Mozart és Strauss operáiban nyújtott kiváló teljesítményeiről lett nemzetközileg is elismert, a bel canto újbóli felfedezéséhez is nagy mértékben hozzájárult, többek között a februári címszerep nagy sikerű interpretációival. Edita Gruberova és a Magyar Állami Operaház együttműködése a Lammermoori Lucia kapcsán nem új keletű: legutóbb 2014-ben koncertszerű előadáson énekelte a szerepet az Erkel Színházban, míg 2017 őszén a budapesti dalszínház japán turnéján már Szabó Máté rendezésében lépett színpadra Donizetti operájának hősnőjeként.

Borítókép: Sümegi Eszter operaénekes a Papp László Budapest Sportarénában 2017. január 1-jén.

MTI Fotó: Máthé Zoltán