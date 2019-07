Semmelweis Ignác szobrát koszorúzták meg magyar orvosok Chicagóban

Az anyák megmentőjének szobra olyan 12 tekintélyes személyiségek szobrainak társaságában áll, mint Hippokratész vagy Pasteur.

Semmelweis Ignác szobrát koszorúzta meg vasárnap a chicagói nemzetközi sebészeti múzeumban Merkely Béla kardiológusprofesszor, a budapesti Semmelweis Egyetem rektora és Sándor József nemzetközi hírű budapesti sebészprofesszor.

A bensőséges ünnepséget a Nemzetközi Sebésztársaság – amelyet az 1930-as években egy magyar orvos hívott életre Genfben – Chicagóban lévő nemzetközi múzeumában tartották, tekintélyes amerikai professzorok és diplomaták jelenlétében. A múzeumban a Halhatatlanok Csarnokában áll Semmelweis Ignác szobra, az orvoslás történetének olyan 12 tekintélyes személyisége szobrainak társaságában, mint Hippokratész, Galenus vagy Pasteur.

A koszorúzás „ötletadója”, a több külföldi orvosi szervezet tagjaként is elismert Sándor József sebészprofesszor telefonon az MTI-nek így fogalmazott: megható volt a történelemmel találkozni a nemzetközi sebésztudománynak szentelt Halhatatlanok Csarnokában. A professzor – mint elmondta – több mint ötven éve a Semmelweis Egyetem polgára: ott végzett, ott praktizált és oktatott. „Tanítottam Semmelweis életét és küzdelmét is” – fogalmazott.

Sándor professzor az MTI-nek kiemelte:

a koszorúzás méltó lezárása a 2018-ban meghirdetett Semmelweis-emlékévnek, amelynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök volt.

„Erkölcsi kötelességünk volt, hogy elhelyezzük az emlékezés és a tisztelet virágait az 1954-ben, 150 különböző nemzetiségű orvostörténész és sebészprofesszor véleménye alapján felállított Semmelweis-szobornál” – hangsúlyozta Sándor József.

Az ünnepségen elmondott beszédében Merkely Béla kiemelte: „a világszerte az anyák megmentőjeként ismert Semmelweis neve és személyisége elválaszthatatlan Magyarországtól”. Emlékeztetett arra, hogy a róla elnevezett budapesti egyetem, amelyet éppen 250 évvel ezelőtt alapítottak és ahol maga Semmelweis is dolgozott, Magyarország és Közép-Európa orvosképzésének és kutatásainak egyik vezető intézménye. „Szívet melengető volt az ünnepség, meglepően sok nem egészségügyi szakember is tiszteletét tette, és a nem szakmai közönség is érzékelhetően nagyon jól fogadta a rendezvényt” – mondta el az MTI-nek telefonon Merkely Béla professzor.

Hangsúlyozta, hogy Semmelweis több mint 150 évvel ezelőtti megfigyelései és tanai „ma, a kórházakban jelenlévő baktériumfertőzések idején, változatlanul érvényesek és újraértelmezve ma is aktuálisak”. Merkely Béla elmondta, hogy

tavaly Bécstől Tokióig 21 Semmelweis-szobrot avattak külföldön.

A Semmelweis Ignácot és egy kisdedet karjában tartó édesanyát ábrázoló szobornál Sándor József egyúttal köszönetet mondott a nemzetközi sebésztársaságnak azért, hogy 1956-ban segítették az emigrációra kényszerült magyar orvosokat.