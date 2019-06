Szokatlan keretek között kóstolhatunk bele az irodalomba ősszel

Három helyszínen közel száz program várja a látogatókat az első PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztiválon.

A szomszédos országok irodalma és a nem magyarul alkotó magyar írók kerülnek főszerepbe az első PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztiválon szeptember 24-28. között. A négynapos rendezvényt a Petőfi Irodalmi Múzeum és a MISZJE (Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület) szervezi, programjainak az A38 Hajó is otthont ad a további helyszínek mellett.

Közel 100 program, köztük beszélgetések, felolvasások és koncertek gazdagítják az első PesText kínálatát azzal a céllal, hogy megerősítsék a magyar és nem magyar nyelvű irodalmak kapcsolatát. A V4-es országok alkotói mellett a világ minden tájáról érkeznek az eseményre írók, műfordítók és az irodalmi élet további szereplői.

Három fő helyszín, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Lumen Kávézó és az A38 Hajó ad majd otthont a legtöbb előadásnak és bemutatónak, amelyek vendégei a PIM V4-es rezidens programjában részt vevő alkotók (Weronika Murek, Ondrej Macl, Josef Gaál, Garaczi László) lesznek, de érkeznek vendégek Horvátországból (Marko Pogačar), Szerbiából (Zoran Gashi és Dejan Matić), Észak-Macedóniából (Zoran Anchevski) és Ausztriából (Bayer Xaver) is. Emellett a közönség a belváros különböző pontjain, például az Egyetem téren vagy a Mikszáth téren is belefuthat a fesztivál programjaiba.

Kiemelt figyelmet kapnak a nem magyarul író magyarok is, akik nem hazánkban, vagy csak nem anyanyelvükön alkotnak. A PesText vendége lesz Terézia Mora író, műfordító Németországból, Barabási Albert László az USA-ból, Tibor Fischer Nagy-Britanniából, Agi Mishol Izraelből valamint a Budapesten született, de a Nagy-Britanniában élő David Szalay is.

Beavatás, kaland, felfedezés – e három hívószó jellemzi leginkább a fesztivált, ami azt kívánja megmutatni az irodalomban, amit a Sziget Fesztivál csinál az Európa Színpadon: olyan szerzőket hoz Budapestre, akik nálunk még kevésbé ismertek, hazájukban azonban nagyon fontosak. Így az Isztambuli Magyar Intézet által lebonyolított Interkulturális Dialógus projekt résztvevői török résztvevői is bemutatkoznak a PesTexten. Közülük külön kiemelendő Haydar Ergülen (Hájdár Ergülen) jelenléte a fesztiválon, aki a kortárs török költészet fontos szereplője, számos nemzetközi irodalmi fesztivál résztvevője és több rangos törökországi (Izmir, Eskişehir, Beylikdüzü) irodalmi fesztivál főszervezője.

“Az A38 Hajó örömmel vesz részt egy olyan jelentős fesztivál megvalósulásában, ahol az irodalom tágabb keretek között, szokatlan, oldottabb és jobban dramatizálható hangulatban szólalhat meg, mint egyebütt”

– mondta a fesztivál sajtótájékoztatóján legénységük nevében drMáriás, aki arra is emlékeztetett, hogy a hajón az évek során olyan világhírű írók tartottak estet, mint Václav Havel, Adam Michnik vagy Vlagyimir Szorokin, emellett olyan különleges multimédiás egész estés könyvbemutatók voltak, amilyenek Kőrösi Zoltán, a hajó közeli barátja és munkatársa legjobb magyar zenészeket, színészeket és képzőművészeket felvonultató estjei.

A fesztivál első A38-on tartandó programja szeptember 24-én, a PesText nulladik napján lesz, addig is minden kedden látogathatók a Hajó és a PIM közös rendezésében megvalósuló crossover zenei-irodalmi estek, amelyen klasszikusok kortárs hangvételben, fiatal költők spoken wordben, új tehetségek zenés és szokatlan tálalásban mutatkoznak be. Június 25-én az este vendége a szír-magyar származású Sayfo Omar lesz, akivel Allah tágas földje c. disztópiájáról beszélgetnek. Mindehhez a PIM az A38 Hajón sorozat rezidens zenekara, az ATMO fűz jammelésbe öltöztetett gondolatokat.