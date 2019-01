Törőcsik Mari kapta a Budapesti Újévi Koncert díját

Együtt köszöntötték az új esztendőt a nemzet kimagasló művészei.

A Kárpát-medence legnagyobb gálaműsorában a nemzet legkimagaslóbb művészeivel és népszerű popsztárjaival köszöntötte Mága Zoltán hegedűművész 13 ezer fős közönségét és az új esztendőt. A világhírű hegedűművész a világ magyarságának ajánlott exkluzív, nagyszabású gálaestjén ismét teltházas koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában. A Budapesti Újévi Koncert gáladíját a kétszeres Kossuth-díjas Nemzet Színésze címmel kitüntetett színművész, Törőcsik Mari és korunk első számú világhírű hegedűművésze: Shlomo Mintz nyerte el.

A tavalyi, nagysikerű X. Jubileumi Budapesti Újévi Koncert sztárvendége a tizenhatszoros Grammy-díjas művész, David Foster volt és

a show-ról az Egyesült Államok legnagyobb közszolgálati televízió-csatornája, a PBS önálló műsort készített 120 milliós nézőközönségének is.

A Prima Primissima-díjas hegedűművész gálaestjét ezúttal „Ami magyar, az magyar!” mottóval rendezte meg, hogy a 2019-es évet köszöntve egy olyan koncerttel örvendeztesse meg közönségét, amely a fellépők és a repertoár tekintetében a magyarságunkat képviseli.

A gálakoncert házigazdája köszöntve az új évet és a 13 ezer fős közönséget, amelynek soraiban közjogi méltóságok, miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, egyházi méltóságok, a magyar rendvédelmi kar tábornokai, közel 20 ország diplomáciai testületeink vezetői, nagykövetek és ügyvivők, képviselők, a magyar közélet és kulturális élet kiemelkedő tagjai is megjelentek, úgy fogalmazott: köszönet illeti azokat, akik bátorították, támogatták karitatív és művészi tevékenységében, akik aktív cselekvőivé váltak a jövőnk és múltunk, a magyarságunk megőrzésében.

„Az új esztendőre is azt kívánom, valóban felebarátként tiszteljük és segítsük egymást, hogy békesség és szeretet költözzön mindannyiunk szívébe és otthonába, egész országunkra!” – fűzte hozzá jókívánságait Mága Zoltán hegedűművész, aki az ünnepi gálakoncerten bejelentette azt is, hogy olyan nemzetközi szintű iskolát kíván alapítani, ahol a teljes Kárpát-medencéből tehetséges tanulók magas szinten sajátíthatják el a tudást, a zeneismeretet.

A gálaest ünnepi emelkedettségét és a jókedvet Sümegi Eszter és Kiss B. Atilla Kossuth-díjas operaénekesek eddig nem hallhatott különleges produkciói, a Tóth Aladár Zeneiskola és a Marcibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei általános iskola hegedűs növendékei, a pécsi Pannon Gyermekkar, az erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai gyermekkórusok és Molnár Ferenc Caramel által előadott népdalok hozták meg. A koncert megható, különleges pillanataként az előadása alatt a közönség együtt énekelte a művészekkel a népdalokat és mobiltelefonjaikkal csillagos égbolttá varázsolták az Arénát.

A gálakoncerten a hegedművész – szinte a közönség szeme láttára felnőtt – 13 éves gyermeke, Ifjabb Mága Zoltán is színpadra lépett, aki ez évtől a Liszt Ferenc Zeneakadémia Rendkívüli Tehetségek Osztályának hallgatója és több nemzetközi hegedűversenyt is megnyert az utóbbi években. Az este legmeghatóbb pillanataként Mága Zoltán saját szerzeményét adta elő, melyet harmadik gyermeke születésére komponált. A közönség legnagyobb örömére a nyilvánosság előtt először meg is mutatta a kis Elizabethet.

A gálakoncert egyik csúcspontjaként a Nemzet Színészei: Molnár Piroska, Bodrogi Gyula, Haumann Péter és Szacsvay László, valamint a Kossuth-díjas Eperjes Károly színművész és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas zongoraművész, Szakcsi Lakatos Béla a Tanulj meg fiacskám komédiázni című slágert adták elő és köszöntötték a közönséget. Az első felvonás zárásaként a művészek és az Aréna 13 ezer fős közönsége együtt koccintott és elénekelte a magyar Himnuszt.

Mága Zoltán hegedűművész a Budapesti Újévi Koncert 10. jubileumi előadása alkalmából díjat alapított, amelyet minden évben, az újévi koncerten nyújt át. A Gáladíjat a magyar zenei kultúra népszerűsítéséért egy hazai és egy nemzetközi előadó vagy producer nyerheti el. A Hungarikumként elismert, a Magyar Örökség, és az Európai Kulturális Örökség részeként tisztelt Herendi Porcelánmanufaktúra termékével és az egymillió forinttal járó díjat idén a Nemzet színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészünk, Törőcsik Mari kapta. A Művésznő sajnos nem tudott részt venni a gálakoncerten, a díjat nevében művésztársa, Bodrogi Gyula vette át Mága Zoltántól.

„Végtelenül sajnálom, hogy nem lehettem ott az Újévi Koncerten. Nagyon-nagyon köszönöm a díjat, amit kaptam. Isten a tenyerén hordozott mindig, sok díjat kaptam életemben, de ez azért különleges számomra, mert talán meg sem érdemlem. Azért vagyok boldog, mert ezt a szeretet adta nekem. Tudomásomra adták, hogy szeretnek.

Nagyon köszönöm a díjat és sajnálom, hogy nem ölelhettem át Mága Zoltánt.

Voltam már Újévi Koncerten, ott álltunk a Nemzet Színészeivel és engem kértek meg, hogy lépjek előre és kívánjuk boldog új évet. Sajnos, most ezt nem tehettem meg. Így a távolból kívánok Boldog Új Évet mindenkinek, akik ott ültek. Boldog Új Évet kívánok az egész országnak!” – üzente Törőcsik Mari színművésznő a koncert után.

A nemzetközi Gáladíjat az orosz-izraeli származású világhírű hegedűművésznek, Shlomo Mintznek ítélte oda a kuratórium, aki az est során szóló hegedűjátékával és Mága Zoltánnal is közös produkciójával nyűgözte le a közönséget. Elsőként Bach hegedűversenyét, majd Mága Zoltánnal közösen a Monti-csárdást adta elő, amelyet fergeteges vastapssal jutalmazott a közönség.

Mága Zoltán emlékeztetve, hogy

közéleti szerepvállalásai, művészi munkája során mindig szót emelt és küzdött az erőszak, a rasszizmus, és az antiszemitizmus ellen, bejelentette, csatlakozik a 2019-ben útjára induló izraeli-magyar kulturális évadhoz,

és a Hegedűvel a világ körül címmel zajló turnésorozata keretében idén Izraelbe is ellátogat, hirdetve a magyar zenei kultúrát. A koncerten Mága Zoltán hegedűművész a Sabbathsong Klezmer Band-del együtt adta elő a híres Hava Nagila-t.

A nemzeti összetartozást erősítve a határon túli magyarság himnuszaként is emlegetett Ismerős arcok nevű zenekar Nélküled című számát a zenekar frontembere, Nyerges Attila mellett a magyarországi és határon túli 150 fős gyermekkórus, Balázs Fecó, Molnár Ferenc Caramel és Kiss B. Atilla énekelte el, Szakcsi Lakatos Béla és a Primarius Szimfonikus Zenekar és Mága Zoltán hegedűművész kíséretében.

Mága Zoltán az egyedi produkcióval is azt kívánta jelképezni, hogy a magyar identitásukért, szülőföldjükért 100 éve küzdő honfitársaink, a határainkon kívül élő magyarok nélkül nem lehet egységes nemzetünk.

A magyar zeneművészet egyik legnagyobb zongoravirtuózának, Liszt Ferencnek a művét, az Erdőzsongást a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola művésztanára, Bonnyai Apolka zongoraművész adta elő. A gálaesten nagy sikert aratott Magyarország egyik legismertebb előadóművésze, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, zenész, Balázs Fecó, a Máté Péter– és Fonogram-díjas énekes, Molnár Ferenc Caramel és a fiatal énekesnő, Mága Jennifer is. A kiforrott hangú énekenső Máté Péter Hazám című dalát és Donna Summer Last Dance című slágerét adta elő.

Vendégművészként az Erdőfű zenekar Bartók Béla Román tánc című darabját adta el egy igazán egyedi feldolgozásban, autentikus népi zenekarként közreműködve Mága Zoltán mellett. A gálaesten Beethoven, Bach, Strauss, Sarasate, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Liszt Ferenc, Kálmán Imre művei csendültek fel és ismert népdalok különleges feldolgozásai hangzottak el.

A XI. Budapesti Újévi Koncerten több mint 500 művész működött közre.

A gálakoncertet Meskó Zsolt rendezte, a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekart vezényelte Antal Mátyás Liszt-díjas karmester, a művészeti vezető Zsoldos Béla Liszt-díjas zeneszerző, az est műsorvezetője Ördög Nóra volt.

