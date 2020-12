Ünnepi műsorkínálattal jelentkezik Szarka Tamás

December 25-én Szarka Tamás és zenekara Karácsonyi kézfogás című koncertje lesz megtekinthető a világhálón, néhány nap múlva pedig a Missa Missio bemutatójára is sor kerül.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

„Igen, ezek szép pillanatok, mikor az advent kapcsán – ha csak így is, ha csak itt is, együtt vagyunk. Nézem, ahogy nézitek, s nekem ez az ajándék, mert már NAGYON SOKAN vagyunk. Én pár perc enyhet adhatok. Minden nap. Ennyim van. Higgyétek el, sok sebet kaptam, sok örömöt… az egész életem benne… ebből éneklek, ebből írok. Ezt odaadom…. És karácsony igenis lesz, most is, és most különösen édesgessük, becézzük, vigyázzunk rá.„ – írta korábban Szarka Tamás Kossuth-díjas énekes, zenész közösségi oldalán.

December 25-én Szarka Tamás és zenekara Karácsonyi kézfogás című koncertje lesz megtekinthető a világhálón. A műsor a karácsonyi misztériumot, mint ünnepet, közösségteremtést, hagyományt és az ezekben született újat járja körül.

2020 a magyar nemzet összetartozásának éve volt. A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartja össze és ez egyben megmaradásuk záloga is. A külhoni magyarság megőrizte nyelvét, kultúráját, nemzetéhez való ragaszkodását – áll a Szarka Tamás Produkció közleményében.

Hiszünk a magyarság jövőjében és ezért fontos, hogy erősítsük a magyarság nemzeti összetartozását egy-egy koncerttel is, mely a modern eszközök segítségével eljut a világ minden pontjára.

2021. január 1-én a Missa Missio koncert budapesti Szent István-bazilikában tartott bemutatója lesz látható Szarka Tamás és zenekara előadásában. Az est vendégei: Miklósa Erika világhírű koloratúr szoprán, a Magyar Állami Operaház gyerekkórusa, Hajzer Nikolett vezetésével.

Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész és zeneszerző komponálta meg a Missa Missio című miséjét. A szerző a zenéjén keresztül a katolikus hit erejével szeretné növelni a magyar emberek, családok értékrendjét és felmutatásával hozzájárulni a katolikus keresztény kultúra népszerűsítéséhez. Ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, ezért a mise megírásának, bemutatásának és a hanghordozó kiadásának a célja, hogy erre a tényre is felhívja az emberek figyelmét. Ezért mindenképpen hiánypótló szerepe is van – olvasható a közleményben.