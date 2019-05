A látható és láthatatlan függöny ma felgördül – A Rinocéroszokkal indul a 10. SLOSZT

Ma délelőtt a budapesti k2 Színház Rinocéroszok című színházi nevelési előadásával indul a 10. SLOSZT, a jubiláló Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó, amely négy nap alatt hat helyszínen tizenhat produkciót kínál. A házigazda: a Soltis Lajos Színház.

És bár a Koptik Odó utcai szivárványos színházépület körül most éppen nagy munkák zajlanak (a környék gidres-gödrös holdbéli táj), mindenképpen érdemes legyűrni az akadályokat: az alternatív színházi világ legizgalmasabb produkciói akkumulálódnak itt ezekben a napokban (de érkezik hivatásos bábszínház is).

És nemcsak a Koptik Odó utca 2-ben fellebbenő (szintén szivárványos, paradicsommadaras) függöny mögé érdemes benézni. Játszik a találkozón a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár; vannak speciális helyszínek is: a zeneiskola, a városi általános iskola és a gimnázium. Ez utóbbiak arra is fölhívják a figyelmet, hogy egyre erősebb a kifejezetten diákokat megszólító színházi nevelési műfaj, amelynek jegyében és nevében több előadás érkezik most Celldömölkre. Sőt: a Soltis Lajos Színház kiemelt figyelmet fordít a diákok megszólítására, ezt a törekvést pedig most azzal is nyomatékosítja, hogy a fesztiválon külön „mini fesztivállá” alakul a SLOSZT Diák, a tizenéveseknek ajánlott színházi nevelési előadások csokra.

Ezen a hangon kezdődik meg a program: ma délelőtt a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban lép föl a budapesti k2 Színház a Rinocéroszok című előadással. A k2 ráadásul félig-meddig már hazai pályának tudhatja Celldömölköt: több sikeres előadás készült itt, koprodukcióban a Soltis Lajos Színházzal. A fesztiválprogramba is bekerült a Liliomfi, a legutóbbi együttműködés fanyar-édes gyümölcse: május 24-én, pénteken 14 órakor kerül színre a Koptik Odó utcai színházban.

A Karol Wojtyla Társulat a KMKK-ban mutatkozik be, Varró Dániel nyomán a Líra és Epika című előadással (ez is SLOSZT Diák), május 24-én, pénteken 11.30-tól. Nem hiányozhat a celli fesztiválról Formanek Csaba, aki különleges bolygó az alternatív színházi szcéna egén. Ezúttal Hádész titokzatos birodalmába kalauzolja a közönséget, mégpedig május 25-én, szombaton 20 órától, szintén a Koptik Odó utcában.

Nem hiányozhatnak a találkozóról a szakmai vendégek sem: ezúttal Szűcs Katalin Ágnes, Turbuly Lilla és Upor László, valamint Ölbei Lívia működik közre azokon a beszélgetéseken, amelyek a látottakat értékelik. Lesznek természetesen díjak is. A Soltis Lajos-díj (a fődíj) a legjobb előadásnak jár, az idén is gazdára talál a Kurucz Lászlóról, Figer Szabináról, Kasza Éváról és Solténszky Tiborról elnevezett díj is. Ők valamennyien fontos szerepet játszottak a celli társulat életében. A fesztivál úgy teremt értéket, hogy nem feledkezik meg az emlékezésről, a korábbi értékteremtőkről sem. A fesztivál az NKA, a celli önkormányzat, a vasi közgyűlés elnöke támogatásával valósul meg; a támogatók között van kezdettől a Vas Népe. A látható és nem látható függöny ma felgördül: jó színházi találkozásokat!