A Matilda című musicalt vitték színpadra a várudvaron

Sárvár Magyarországi ősbemutatóként négyszer tűzi műsorára a Ma’mint‚ Ti Színjátszó Csoport a Matilda című musicalt.

A Nádasdy-vár szabadtéri színpadán több mint harmincan játsszák a sokszereplős darabot. A zenés előadáson a színészcsoport egy új generációja debütál. A szöveg műfordítását is a színjátszó csoport és segítőik végezték – számolt be Schimmer Roberta, a színjátszó csoport művészeti vezetője, a darab rendezője. A színjátszócsoport új generációja mutatja be, akik közül többen most debütálnak a színpadon, bár a régi, rutinos játszók közül is jelen lesznek néhányan a darabban – tette hozzá.

Az első két bemutató már lezajlott, mindkét estén telt ház és ováció mellett. A következő két előadás augusztus 10–11-én, szombaton és vasárnap lesz 20 órától. A díjtalanul megtekinthető musicalre szeretettel várják az érdeklődőket a sárvári színjátszók.