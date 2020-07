A Mesebolt Bábszínház meghirdette az új évadot: Kovács Géza igazgató bizakodó

Nehéz szezont zárt a Mesebolt Bábszínház is, de a csütörtöki sajtótájékoztatón Kovács Géza igazgató bizakodva hirdette meg az új évadot. A sok, nemegyszer erőn felül elvégzett minőségi munka és a járványhelyzet után a legnagyobb fegyvertény, hogy „élünk”. A Meseboltban most is próbák zajlanak: készül a Kőszegi Várszínházzal – és a debreceni Vojtinával – együtt tető alá hozott nyári koprodukciós bemutató.

Nehéz és összetett évadon van túl a Mesebolt Bábszínház – indított Kovács Géza, hozzátéve: az évad végére több szempontból „elkezdett normalizálódni a helyzet", miközben a társulat komoly energiákat fektetett a túlélésbe. A Mesebolt igazgatója köszönetet mondott mindenkinek – köztük az önkormányzatnak –, aki hozzájárult az évad sikeres befejezéséhez. A veszélyhelyzet miatt elmaradt előadásokat – a Lázár Ervin-programban vállalt vendégjátékokat – szeptemberben pótolják, a legutóbbi Tamkó Sirató-premiert pedig online láthatta a bérletes közönség. Amint arról beszámoltunk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a szombathelyi önkormányzat között létrejött közös fenntartói szerződés értelmében a Mesebolt kevesebb központi támogatáshoz jutott, mint az előző évben. A nehézségek kompenzálására a közgyűlés költségvetést módosított: megemelte a bábszínház támogatását. Emellett mind a sajtótájékoztatón jelen lévő Horváth Soma alpolgármester, mind Kovács Géza hangsúlyozta: a minisztérium részéről végig segítőkészséget tapasztaltak a tárgyalások során, a pénzügyi nehézségek megoldásához pedig – a megemelt városi támogatáson túl – még folyamatban lévő, illetve máris elnyert minisztériumi pályázatok járulnak hozzá. Így – bár a szokottnál kevesebb premiert ígér a 2020/21-es évadra a Mesebolt – a szokott minőségi munkának nincs akadálya. Változás az is, hogy nem őszi-tavaszi, hanem egész évre szóló bérletet hirdetnek: óvodásoknak és iskolásoknak. Ahogy arról szintén beszámoltunk: az MMIK állami tulajdonban lévő épületének felújítására 600 millió forintot szán az EMMI, a felújítás lebonyolításával a Nemzeti Művelődési Intézetet bízta meg. Bár a további működtetés részletei még nem ismertek, a Mesebolt és az önkormányzat eljuttatta azokat a terveket az illetékesekhez, amelyeket már korábban elkészített a Mesebolt: az MMIK részben bábszínházi célú átalakítására; természetesen úgy, hogy más művészeti, közösségi tevékenységek képviselői is komfortosan érezzék magukat az épületben. A Meseboltban a sajtótájékoztató idején is munka zajlott: a társulat a Lili és a bátorság bemutatójára készül. Az érzékeny témát – a gyermekbántalmazást – feldolgozó, mellé színház-pedagógiai foglalkozást is kínáló előadás premierjét július 14-én tartják a Kőszegi Várszínházban. A rendező Somogyi Tamás, a tervező Boráros Szilárd, a szerzőpáros Paulik Móni és Vincze Zsuzsi. A 2020/21-es évad a Madarak voltunk felújításával kezdődik. Aztán a Lili és a bátorság is fölkerül a repertoárra. A Pinokkiót a Ziránó Bábszínházzal közösen hozza létre a Mesebolt. Aztán következik a Fókaszív című skót mese bemutatója a Népek meséi sorozatban. Népek meséi – ez lesz (bár a tervezettnél kisebb mértékben) a következő évad vezérmotívuma. A sorozat következő meséje a kazah-kirgiz Holdangyal. Lesz aztán egy Horgas Béla-mese és az új évadban befejeződik a Királyok könyve-sorozat. És van sok repertoáron tartott előadás. Kovács Géza azt mondja: az a gondolat alapozza meg a „népek meséi" koncepciót, hogy fontos kitekinteni a saját világunkból, hogy érzékelhessük: annak a fának a koronáján, ami a világ, mellettünk „még sok levelet fújdogál a szél". A saját értékeink tudatosításához van szükség a teljes lombkorona susogására.